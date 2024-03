Lo Stabat Mater a Santa Maria Maggiore con Manuela Molinelli

Il pianto della Madonna sotto la croce diviene musica nelle note di Giovanni Battista Pergolesi, compositore settecentesco che nella sua tragica e breve vita scrisse intensamente per Teatro e Chiesa. Lo Stabat Mater, è il suo capolavoro.

Un canto disperato, intenso e appassionato in cui trova eco quello di ogni madre che piange la morte innocente di un figlio, come nelle guerre che da sempre affliggono l’ Umanità. E il dolore si fa preghiera, invocazione a Dio, immedesimazione con il patire del Figlio, morente in Croce per la salvezza dell’uomo. Ogni aria o duetto che compongono lo Stabat Mater è carico di profonda intensità, combinata al miglior gusto tardo barocco.

Sarà possibile ascoltare l’Opera completa Domenica 24 Marzo 2024 alle ore 18.00, presso la Chiesa di Santa Maria Maggiore, Santuario della Spogliazione ad Assisi, in Piazza del Vescovado.

A presentare il capolavoro del genio di Jesi, sarà L’Orchestra Lirica Umbra, formazione creata nel 2022 dal tenore Claudio Rocchi, che ne è Presidente, e dal Mezzo-soprano Manuela Molinelli, Direttore Artistico. Le soliste saranno la stessa Manuela Molinelli e Il Soprano toscano Simona Parra, artista che si è già esibita nella città serafica recentemente in occasione del concerto “Omaggio a Maria Callas” , nell’ ambito del Festival “Assisi in Lirica”, cinque appuntamenti che si sono tenuti in ottobre presso il Palazzo del Monte Frumentario, organizzati dalla stessa Orchestra Lirica Umbra.

Le due cantanti saranno accompagnate dal quintetto d’archi dell’Orchestra Lirica Umbra, coordinato dal Maestro Patrizio Scarponi, una vera eccellenza della nostra regione, che collabora stabilmente con l’Orchestra sinfonica creata dal maestro Ennio Morricone e fa parte dell’Orchestra da camera “I Filarmonici di Roma” fondata e diretta dal maestro Uto Ughi. Gli altri componenti del quintetto sono i Maestri Silvia Alessio, secondo violino, Daniele Marcelli, viola, Cristiano Bellavia, violoncello, e Lucio Paolo Esposito, Contrabbasso.

Presenterà la serata Sirio Barbetti. Il concerto, reso possibile dalla sponsorizzazione di aziende locali che appoggiano e credono nell’ Orchestra Lirica Umbra è patrocinato dal Santuario della Spogliazione e dal Comune di Assisi. Si ringrazia per la disponibilità Padre Marco Gaballo, Rettore dello stesso Santuario, e Sua Eccellenza Domenico Sorrentino, Vescovo di Assisi. Il concerto, a ingresso libero, è dedicato a San Francesco e al Beato Carlo Acutis.

MANUELA MOLINELLI MEZZO-SOPRANO

Il Mezzo-soprano Manuela Molinelli nasce ad Assisi, dove inizia da bambina lo studio del pianoforte. In contemporanea entra a far parte del Coro di Voci Bianche della Cappella Musicale della Basilica Patriarcale di San Francesco.

La passione per il canto la porta a studiare questa disciplina privatamente, per diversi anni. Nel frattempo si diploma al Liceo Scientifico e frequenta la Facoltà di Scienze Politiche presso l’Alma Mater Studiorum, Università di Bologna.

In contemporanea, oltre a partecipare a diversi concerti come solista, ha modo di collaborare con varie formazioni corali. Per diversi anni fa parte del Coro del Teatro Lirico Sperimentale Belli di Spoleto e viene chiamata a collaborare in numerosi spettacoli musicali e diverse produzioni operistiche in Italia e Europa fra le quali “Aida”, “La Traviata” e “Trovatore” di Giuseppe Verdi ,“La Boheme”, “Madama Butterfly” e “Suor Angelica” di G. Puccini e “Elisir d’Amore” di G. Donizetti.

Nel 2011, si trasferisce negli Stati Uniti, precisamente a Portorico, dove insegna italiano presso la facoltà di Lingue dell’Università di San Juan.

Nell’ ambito universitario stringe amicizia con un famoso Soprano Portoricano, Margarita Castro Alberty, decano presso la Facoltà di Musica, che diventa la sua maestra. Grazie a lei decide di riprendere lo studio del Canto Lirico e si iscrive al Conservatorio, entrando a far parte della classe del Maestro Texano William Woodruff, all’epoca Vocal Coach del Metropolitan Opera di NY.

Mentre studia in conservatorio entra a far parte stabilmente del Coro dell’Opera di Portorico. Come membro di tale formazione professionale prende parte a numerosi concerti e opere liriche fra le quali la “Turandot” di G. Puccini, il Requiem di Verdi, il Requiem di Mozart e lo Stabat Mater di Rossini. Alcuni di queste esibizioni si svolgono in occasione di diverse stagioni del Festival Casals, uno degli eventi musicali più importanti del Centro America.

Nello stesso periodo si dedica anche al cinema, prestando il proprio volto a diverse campagne pubblicitarie e film americani prodotti da Hollywood.

Nel 2020, dopo aver lavorato a Miami, Boston e successivamente in Spagna, in seguito al triste avvento del Covid 19, torna definitivamente in Italia.

Ricomincia a lavorare come Mezzo-soprano solita prendendo parte a diversi concerti in Umbria. Nel 2022 canta presso il Teatro Morlacchi di Perugia e presso il Teatro Comunale di Todi, in occasione del Concerto “Vienna Vienna”, con l’ Orchestra Nuova Sinfonica Italiana di Roma.

Nel maggio 2022 fonda, insieme al tenore Claudio Rocchi, l’ ”Orchestra Lirica Umbra” formata da musicisti professionisti residenti nella regione.

Organizza numerose esibizioni in Umbria, fra i quali diversi concerti Verdiani, la rassegna di concerti “ Assisi in Lirica” e la messa in scena dello Stabat Mater di G. B. Pergolesi.

Nel frattempo continua ad esibirsi anche singolarmente, cantando in diverse produzioni in altre regioni e all’estero. Nel novembre 2023 è una delle protagoniste di “FABER. Un’Opera per le Cartiere di Fabriano” dell’artista visiva Luisa Eugeni promossa dalla Fondazione Fedrigoni Fabriano in collaborazione con la cartiera FABRIANO.

In dicembre, presso il Teatro degli Industri di Grosseto, si esibisce in un concerto Omaggio a Maria Callas.

Negli ultimi tempi si sta dedicando anche al repertorio Barocco. Nel gennaio 2024, a Perugia, è stata protagonista del concerto “Händel e Vivaldi”: il genio a confronto” organizzato dall’ Associazione Note Barocche.