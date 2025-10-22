Assisi Pax Mundi 2026 si apre con la voce di Sequela Christi

Il coro filippino esegue Marziali nella Basilica di San Francesco
La Basilica Superiore di San Francesco ospiterà domenica 26 ottobre 2025, alle ore 21, un concerto di rilievo internazionale che anticipa la 13ª edizione di Assisi Pax Mundi, in programma dal 15 al 18 ottobre 2026. L’evento, a ingresso libero, vedrà protagonista il Coro Sequela Christi, ensemble vocale proveniente dalle Filippine, che interpreterà “The seven last words of Jesus Christ” sotto la direzione del Maestro Simone Maria Marziali.
La performance, patrocinata dall’Ambasciata delle Filippine presso la Santa Sede, si inserisce nel percorso spirituale e musicale promosso dalla Famiglia Francescana di Assisi, con il sostegno della Fondazione Perugia, il patrocinio del Dicastero per la Cultura e l’Educazione, e la collaborazione di Regione Umbria, Comune di Assisi e Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco.
Il concerto rappresenta un ponte tra culture e continenti, unendo la tradizione sacra francescana all’espressività corale asiatica. L’assenza della Cappella Musicale nell’appuntamento del 25 ottobre dedicato al Trittico di San Francesco, dovuta a esigenze logistiche, non intaccherà la forza evocativa dell’iniziativa, che si conferma come momento di dialogo universale attraverso la musica.
Con questa anteprima, Assisi Pax Mundi rinnova il suo impegno nel valorizzare la musica sacra come linguaggio di pace, proiettandosi con slancio verso l’edizione 2026, già in fase di definizione. L’appuntamento del 26 ottobre si preannuncia come un’occasione unica per vivere un’esperienza artistica e spirituale nel cuore della città serafica.
Keyword: Assisi, Pax Mundi, musica sacra, Sequela Christi, Basilica, Marziali, Filippine, francescani.
Commenta per primo