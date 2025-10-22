Assisi Pax Mundi 2026 si apre con la voce di Sequela Christi

Webuild, Rixi visita EVOLUTIO “120 anni di storia e progresso” ROMA (ITALPRESS) – Un progetto culturale e divulgativo firmato Webuild, pensato per raccontare a tutti, in modo immersivo e accessibile, il valore strategico e identitario delle infrastrutture realizzate dal Gruppo. E’ EVOLUTIO, la mostra, ideata e organizzata da Webuild e promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali: all’Ara Pacis ha […]

Sinner supera il primo turno all’Atp 500 di Vienna, ora derby con Cobolli Il campione altoatesino liquida all'esordio Altmaier in due rapidi set, agli ottavi anche Berrettini

“Andata e Ritorno”, alla Festa del Cinema il documentario del Gruppo FS ROMA (ITALPRESS) – Il treno come metafora di vita, strumento di connessione per raggiungere un lavoro, un sogno, un’occasione di libertà o di futuro. Alla Festa del Cinema di Roma il Gruppo FS presenta il documentario “Andata e Ritorno”, realizzato da Gruppo Creativo Multimedia per Ferrovie dello Stato Italiane, scritto e diretto da Roberto Campagna […]

Bologna a Bucarest, Skorupski “Una vittoria per mister Italiano” "Vincenzo sta meglio e noi siamo carichi", dice il vice Daniel Niccolini

Report Fondazione Cariplo, le disparità non sono un destino ineluttabile MILANO (ITALPRESS) – Presentato oggi alla Triennale Milano, nell’ambito della 24^ Esposizione Internazionale intitolata “Inequailties”, il Secondo Rapporto Disuguaglianze di Fondazione Cariplo, che si concentra sulle condizioni in grado di favorire lo sviluppo personale e collettivo anche in situazioni di vulnerabilità.La fioritura del potenziale umano è spesso il risultato di un processo collettivo, questo l’esito […]

Pioli “Ora conta fare bene in Conference” "Concentriamoci sulla gara di Vienna, al campionato penseremo poi", dice il tecnico della Fiorentina

Italiani e sorriso, sempre più adulti con l’apparecchio ortodontico ROMA (ITALPRESS) – In Italia indossare l’apparecchio non è più prerogativa solo di bambini e adolescenti. Sempre più adulti ricorrono infatti all’ortodonzia e all’utilizzo di dispositivi ortodontici, per prendersi cura della salute della bocca, correggere difetti e migliorare il proprio sorriso. Una tendenza confermata dall’ultima ricerca OmniSalus 2025 realizzata da Key-Stone: 1 italiano adulto su […]

Manovra, Giorgetti “Obiettivo ridurre il prelievo fiscale sulle famiglie” ROMA (ITALPRESS) – “Il governo si è insediato nel momento in cui la spinta inflattiva era ai massimi livelli: per contrastare la perdita di potere d’acquisto delle famiglie sono state adottate misure specifiche mirate al sostegno dei redditi, con particolare attenzione alle famiglie dei lavoratori dipendenti”. Lo sottolinea il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti nel corso […]

Cina: Guangdong registra una robusta crescita negli investimenti esteri GUANGZHOU (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Le imprese e i capitali mondiali stanno dimostrando una forte fiducia nella provincia meridionale cinese del Guangdong, attraverso consistenti investimenti, ha dichiarato mercoledì il governo provinciale.Da gennaio a settembre, la provincia ha visto la costituzione di 24.000 nuove imprese a capitale estero, con un aumento del 33,7% su base annua, evidenziando […]