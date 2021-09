Chiama o scrivi in redazione

Bilancio ottimo per la seconda edizione di Assisi OnLive

Bilancio ottimo per la seconda edizione di Assisi OnLive, festival che quest’anno, tra musica, teatro e spettacolo dal vivo, è tornato a invadere Assisi dal 30 agosto al 25 settembre con un cartellone vario ed eterogeneo che ha accontentato i diversi gusti del pubblico accorso di volta in volta: 3.000 circa le presenze in totale, con una buona affluenza di spettatori provenienti da diverse città umbre, nonché da fuori regione.

di Francesca Cecchini

“È stata un’edizione entusiasmante e una grande conferma”

“È stata un’edizione entusiasmante e una grande conferma – asseriscono con soddisfazione gli organizzatori – Nonostante tutte le difficoltà che hanno accompagnato la realizzazione del festival, la grande risposta da parte del pubblico ci fa capire che c’è voglia di tornare a vivere la normalità e che c’è bisogno di questo tipo di iniziative. Palpabile è infatti l’urgenza di tornare nel più breve tempo possibile a poter fruire la cultura e la musica, sempre in sicurezza, ma in maniera sostenibile per operatori, imprese e organizzazioni del settore”.

Tanti gli artisti sul palco della Lyrick Summer Arena

Sul palco della Lyrick Summer Arena si sono alternati artisti del calibro di Ariete, Luca Ravenna, Michele Bravi, Simone Cristicchi, Andrea Pennacchi, Michela Giraud e i Melancholia.

Assisi OnLive 2021 è stato promosso in sinergia da Associazione Riverock, Associazione Culturale ZonaFranca, Associazione Umbra Canzone Musica d’Autore, Piccolo Teatro degli Instabili, Associazione Culturale Ponte Levatoio, con il patrocinio e il contributo del Comune della Città di Assisi. Main sponsor Pegaso 2000.

