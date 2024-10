“Le Nostre Avventure” al Teatro Lyrick: un evento inclusivo ad Assisi

Al Teatro Lyrick di Assisi, lo spettacolo “Le Nostre Avventure”, diretto da Andrea Lombardi, ha coinvolto il pubblico in un’esperienza teatrale inclusiva. L’evento, promosso dalle associazioni Durante Noi Umbria e Arte che Include, si è svolto con il supporto dell’amministrazione comunale, rientrando tra le iniziative collaterali del programma “Assisi e il G7”. Questo programma ha incluso circa 40 eventi, organizzati in collaborazione con il dipartimento di Protezione Civile nazionale, scuole, università, associazioni locali e il terzo settore, con lo scopo di promuovere tematiche legate all’inclusione e alla disabilità.

Il G7 Inclusione e Disabilità, tenutosi nella suggestiva cornice di Piazza San Francesco e nelle vie del centro di Assisi, ha rappresentato un momento chiave per la città, impegnata da tempo nel garantire l’accessibilità e l’inclusione sociale. L’amministrazione comunale ha, infatti, integrato questo impegno con una serie di iniziative precedenti e successive al summit, dimostrando una costante attenzione verso la creazione di spazi e opportunità aperte a tutti.

Lo spettacolo “Le Nostre Avventure” ha visto la partecipazione attiva delle due associazioni promotrici, Durante Noi Umbria e Arte che Include, che da anni operano per favorire l’integrazione di persone con disabilità attraverso l’arte. L’evento al Teatro Lyrick ha rappresentato un ulteriore passo in questa direzione, offrendo una piattaforma per promuovere l’inclusione attraverso il linguaggio teatrale.

Oltre al successo dello spettacolo, l’amministrazione comunale di Assisi e l’associazione Arte che Include stanno lavorando insieme a un progetto più ambizioso: la creazione di una sede stabile che funzioni come residenza artistica. Questa struttura sarà dedicata a sostenere e potenziare le attività artistiche inclusive, non solo nel teatro ma anche in altre forme di espressione creativa, con l’obiettivo di consolidare l’impegno a lungo termine verso l’inclusione sociale.

L’iniziativa mira a fornire un luogo in cui i membri dell’associazione e la comunità possano trovare spazio per lo sviluppo personale e professionale attraverso l’arte. L’obiettivo è far sì che questo centro diventi un punto di riferimento a livello nazionale, offrendo corsi e attività per persone con disabilità, non solo locali ma anche provenienti da altre realtà.

L’evento “Le Nostre Avventure” si inserisce in un contesto più ampio di iniziative che puntano a rendere Assisi un modello di accessibilità e inclusione. L’amministrazione comunale ha espresso l’intenzione di continuare a supportare progetti simili in futuro, all’interno di un piano strategico che coinvolge diversi attori del territorio.

In conclusione, lo spettacolo al Teatro Lyrick ha rappresentato non solo un momento di intrattenimento, ma anche un segnale forte dell’impegno della città di Assisi verso l’inclusione sociale. Attraverso la collaborazione con associazioni come Durante Noi Umbria e Arte che Include, la città continua a lavorare per creare spazi accessibili e opportunità di crescita per tutte le persone, indipendentemente dalle loro abilità.