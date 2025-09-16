Uno. The Sound of Peace inaugura il viaggio musicale in Umbria

La Pax Orchestra debutta tra spiritualità e musica dal vivo

L’Umbria si prepara ad accogliere il progetto Uno. The Sound of Peace, iniziativa promossa da Andrea Ceccomori e prodotta da Keysound, in collaborazione con Assisi Suono Sacro, grazie al Bando Sostegno Spettacoli dal Vivo 2024 (PR FESR 2021-2027, Az. 1.3.4), come riportato dalla stessa Associazione. Il percorso, che attraverserà la regione con 12 appuntamenti tra concerti e incontri, avrà al centro la neonata Pax Orchestra, diretta artisticamente da Ceccomori e Maria Cristina Lalli, con l’obiettivo di diffondere un messaggio di pace, spiritualità e cultura attraverso la musica.

La prima tappa è in programma il 20 settembre alle 21.30, nella suggestiva Piazza Inferiore di San Francesco, ospite del Cortile di Francesco. Qui verrà eseguito Il Cantico delle Creature di Andrea Ceccomori, interpretato dallo stesso autore al flauto, accompagnato dalla Pax Orchestra. Ospite speciale della serata sarà il poeta Davide Rondoni, mentre l’introduzione sarà a cura di Simona Fiordi. Sul palco, accanto a Ceccomori, si esibiranno Maria Chiara Fiorucci all’arpa, Maria Cristina Lalli al clavicembalo, Sayako Obori e Terukaku Komatsu al violino, Madalina Isopescu alla viola ed Ermanno Vallini al violoncello. Liliana Cavani porterà il suo saluto, ricordando il legame profondo con San Francesco e la sua produzione cinematografica dedicata al Santo. La stessa opera verrà replicata in formula solistica il 4 ottobre a San Francisco.

La Pax Orchestra nasce sotto l’egida di Assisi Suono Sacro, come sottolineato dalla fonte, nel triangolo sacro dell’Umbria – Cascia, Norcia e Assisi – luoghi legati ai santi Rita, Benedetto e Francesco. L’ensemble si propone di portare in Europa e nel mondo un messaggio di pace, meditazione e spiritualità, unendo la musica classica e contemporanea con la cultura e l’introspezione.

Il secondo appuntamento del progetto è fissato per il 27 settembre alle 17.00 nel Bosco del FAI, dove gli allievi del Conservatorio di Perugia proporranno un concerto immersivo in natura. L’iniziativa trasformerà la Natura da musa ispiratrice a destinataria dell’omaggio musicale, creando un’esperienza sensoriale unica e permettendo un contatto profondo con il Terzo Paradiso di Pistoletto, come evidenziato dalla fonte del comunicato.

Gli eventi proseguiranno a novembre con tre giornate dedicate all’incontro tra giovani musicisti e anziani delle RSA Fontenuovo di Perugia, Fossato di Vico e Marsciano (23-25 novembre). In queste sedi, la musica raggiungerà chi non può partecipare ai concerti tradizionali, portando un momento di condivisione e intensità emotiva. Dal 26 al 30 novembre, la Pax Orchestra toccherà cinque importanti centri umbri: Teatro Torti di Bevagna, Chiesa di San Francesco di Bevagna, Sala Digipass di Norcia, Sala Comunale di Sellano e Sala della Conciliazione.

Ad accompagnare l’orchestra, solisti di prestigio internazionale: Andrea Ceccomori al flauto, Antonio Cocomazzi al pianoforte, Annalisa Baldi alla voce, Marco Testoni alle percussioni e handpan. Ogni concerto presenterà una scaletta differente, alternando brani classici di Bach, Mozart e contemporanei di Battiato, con momenti di danza dervisha a cura di Nevio Vitali e letture condivise tra musicisti e pubblico. Tra le figure centrali del Festival, la monaca compositrice e poetessa Ildegarde von Bingen sarà reinterpretata dalla giovane compositrice Licia Missori, mentre la pittrice Paola Musio improvviserà sul palco opere che diventeranno icone visive dell’evento.

Il 30 novembre, prima del concerto finale, si terrà un momento di riflessione su cinema e spiritualità, con Marco Testoni come compositore e supervisore musicale, accompagnato da esecuzioni di Andrea Ceccomori, approfondendo il dialogo tra musica e anima. In occasione della Marcia della Pace, Assisi Suono Sacro proporrà anche la maratona musicale Vexations di Erik Satie, in memoria dei cento anni dalla scomparsa del compositore francese.

Infine, prende avvio la Suono Sacro Academy, polo musicale strutturato in Scuola di Base e Alta Formazione, che pone al centro il radicamento interiore e l’arte come principio educativo. La presentazione ufficiale dell’Accademia si terrà in conferenza stampa con il Patrocinio del Comune di Assisi, confermando la centralità del progetto nella promozione della cultura e della spiritualità musicale, come dichiarato da Assisi Suono Sacro, fonte del comunicato.