Natale ad Assisi: installazioni, musica e presepi celebrano la pace

Arte, luci e incontri animano la città di San Francesco per le feste

Da Assisi, città di dialogo e spiritualità, prende il via dal 6 dicembre il calendario “Natale ad Assisi”, che fino al 6 gennaio 2026 trasformerà il centro storico e le frazioni in un laboratorio di emozioni, arte e bellezza diffusa. Quest’anno, le celebri facciate di chiese e monumenti del cuore della città saranno illuminate da proiezioni artistiche spettacolari, ispirate all’idea universale di pace e riconciliazione, con opere reinterpretate all’insegna della creatività contemporanea.

L’evento principale inaugura il 6 dicembre alle ore 17 con l’accensione simultanea delle illuminazioni e dell’albero in Piazza del Comune, collegati in diretta con Betlemme: un ponte simbolico di fraternità tra le due città, unite dal 1989. Momento particolarmente intenso sarà la presenza del sindaco Valter Stoppini in visita in Palestina per un gesto congiunto di accensione della luce.

Le immagini che trasformeranno la città sono il risultato della collaborazione tra storici dell’arte, artisti visivi e lighting designer, coordinati da Enel e dal Comune. Il progetto fonde tradizione e nuove tecnologie, con creazioni ispirate a Chagall, Magritte, Klimt, Köder, Picasso e, cuore dell’iniziativa di quest’anno, le opere del celebre street artist Banksy, colto nell’esposizione “Peace on Earth” allestita presso la Rocca Maggiore.

Il cartellone comprende iniziative per tutti, con presepi d’autore diffusi in punti simbolici, tra cui la Basilica inferiore di San Francesco e il chiostro di Santa Maria degli Angeli, oltre ad una collezione di circa 800 presepi di pregio in mostra nei principali palazzi. Particolarmente scenografici saranno i presepi viventi organizzati nelle frazioni, collegati da un servizio navetta gratuito.

Protagonista anche la musica grazie al festival “DeMusicAssisi Winter Edition”, che alterna concerti di musica tradizionale e medievale, laboratori e spettacoli, approdando fino al Capodanno medievale. I mercatini artigianali e le proposte gastronomiche completano il quadro di una manifestazione in grado di coinvolgere ogni fascia d’età, offrendo itinerari guidati, trekking natalizi sul Monte Subasio e visite ai musei del Parco.

Momenti attesi saranno il Capodanno in piazza con concerti live e dj set, e la Befana spettacolare che il 6 gennaio scenderà dalla Torre del Popolo tra coriandoli e sorrisi.

Il “Natale ad Assisi 2025” si distingue per un messaggio luminoso di unità e speranza, offrendo un’esperienza che invita a riflettere sulla pace come valore vissuto e vissuto insieme, coinvolgendo cittadini e visitatori in un percorso di rinascita e condivisione.