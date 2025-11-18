Onora il Padre celebra il Cantico con poesia e musica

Ad Assisi riflessione e concerto per l’800° anniversario
La terza edizione della rassegna “Onora il Padre” di UmbriaEnsemble giunge al suo ultimo appuntamento sabato 22 novembre, nella Sala dei Fioretti di Palazzo Bonacquisti, con una giornata dedicata al Cantico delle Creature di Francesco d’Assisi, nel segno della poesia e della musica. L’iniziativa, sostenuta da Ministero della Cultura, Fondazione Perugia, Università degli Studi di Perugia, Regione Umbria e Comune di Perugia, si inserisce nel calendario francescano e coincide con la festa di Santa Cecilia, patrona dei musicisti.
Alle ore 17 è prevista una conversazione poetica dal titolo Clarite et pretiose et belle – La Bellezza dell’Invisibile, che vedrà protagonisti Alessandro Fo, latinista e traduttore premiato per la sua versione dell’Eneide, e Francesca Tuscano, poetessa e docente universitaria. Il dialogo offrirà una riflessione sul significato profondo della poesia, intesa come “fare” creativo, radicato nella realtà e nello spirito, in continuità con l’etimologia greca del termine.
Alle ore 18 seguirà il concerto del Quartetto con Pianoforte, con Luca Ciammarughi al pianoforte, Riccardo Zamuner al violino, Luca Ranieri alla viola e Maria Cecilia Berioli al violoncello. In programma il Quartetto in la minore di Gustav Mahler, celebre anche per la sua presenza nella colonna sonora del film Shutter Island, e il Quartetto op.47 di Robert Schumann, considerato un pilastro del repertorio cameristico romantico.
La rassegna, giunta al terzo anno, sottolinea come il Cantico francescano, a ottocento anni dalla sua composizione, continui a suscitare attenzione e celebrazioni. L’evento ad Assisi si propone come un itinerario di arte e pensiero, dove la poesia si intreccia con la musica per restituire la forza dello spirito attraverso forme chiare e luminose.
