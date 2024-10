Riconoscimenti internazionali per le immagini del Subasio

Riconoscimenti internazionali – Due immagini del Parco regionale del Monte Subasio, realizzate dal fotografo Stefano Pasquini, hanno recentemente ottenuto prestigiosi riconoscimenti in concorsi internazionali, portando le bellezze del territorio umbro a un pubblico globale. Questi scatti fanno parte di un progetto di promozione turistica legato al bando “Umbriaperta”, promosso da un’aggregazione di quattro comuni: Assisi, Spello, Nocera Umbra e Valtopina, con Assisi come capofila.

Nel corso del 2023, Pasquini ha condotto un servizio fotografico per raccontare le risorse naturalistiche e le peculiarità culturali del Monte Subasio. Il progetto ha portato alla creazione di www.destinazionesubasio.it, un sito web dedicato alla valorizzazione turistica di questa area. Tra i soggetti ritratti, spiccano le opere “Il Fuoco” e “Il Vento” dello scultore Fiorenzo Bacci, installate nei prati sommitali del monte e fotografate da Pasquini anche attraverso la tecnica del “light painting” per esaltarne la bellezza.

Le immagini inviate ai concorsi internazionali hanno riscosso notevole successo: una ha ricevuto il premio “Silver Winner 2023” nel New York Photography Awards per le categorie Advertising, Travel & Tourism e Fine Art Photography – Others, mentre un’altra ha ottenuto la “Honorable Mention Winner 2023” al Tokyo International Foto Awards. Questi riconoscimenti sono stati accompagnati da attestati e pubblicazioni sui siti ufficiali dei rispettivi concorsi, elevando il profilo del Monte Subasio sulla scena internazionale.

I comuni coinvolti nel progetto hanno espresso grande soddisfazione per i traguardi raggiunti, considerando questi riconoscimenti come un ulteriore impulso alla strategia di valorizzazione del patrimonio naturale e culturale del territorio. La collaborazione tra Assisi, Spello, Nocera Umbra e Valtopina si è dimostrata efficace, consolidando l’unità nella gestione del parco e nel promuovere un’immagine coerente e attraente della regione.

In aggiunta, Assisi ha intrapreso autonomamente diverse iniziative per mettere il Subasio al centro di progetti turistici. Tra queste, una nuova campagna di comunicazione, firmata dall’agenzia Armando Testa, ha avuto l’obiettivo di far conoscere a livello nazionale le risorse naturalistiche del monte. Questa campagna ha suscitato un notevole interesse, contribuendo a far emergere il Subasio come meta ambita per turisti e appassionati di natura.

Oltre alla promozione visiva, numerose attività escursionistiche ed esperienziali sono state organizzate per valorizzare il Subasio, presentandolo come una destinazione ideale per le vacanze in Umbria. Le escursioni e gli eventi tematici sono stati pensati per attrarre visitatori e residenti, con l’intento di far vivere esperienze dirette nel cuore della natura e della cultura locale.

Questa sinergia tra enti locali e professionisti del settore della fotografia e della comunicazione dimostra l’importanza di collaborare per valorizzare il patrimonio naturale e culturale. I riconoscimenti ricevuti da Stefano Pasquini rappresentano non solo un traguardo personale, ma anche un passo significativo per la promozione e la crescita turistica del Monte Subasio e dei comuni che lo circondano.