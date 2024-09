Riprendono domani eventi Cortile di Francesco con attività culturali

Riprendono domani eventi – A partire da giovedì 12 settembre, avrà inizio la decima edizione di “CorporalMente”, evento culturale denominato Cortile di Francesco. Dopo un’anteprima tenutasi con Alessandro Baricco in collaborazione con Umbria Green Festival, l’evento organizzato dai frati del Sacro Convento prosegue con i quattro giorni principali dal 12 al 15 settembre. Il programma prevede incontri con le scuole, convegni, spettacoli e altre attività.

Il 12 settembre, le attività inizieranno alle ore 10 con un panel intitolato “Vogliamoci bene”, presso la Sala Cimabue del Centro convegni Colle del Paradiso. Questo incontro, realizzato in collaborazione con Area4 Group, è dedicato in particolare agli studenti e tratterà temi come la felicità, la relazione con il cibo, il corpo e le dinamiche nello sport. I relatori includeranno Barbara Carli, CEO e fondatrice di Area4, Michele Cipiciani, biologo nutrizionista, Mauro Mario Mariani, medico nutrizionista e divulgatore, e fra Simone Tenuti, OFMConv, responsabile della pastorale giovanile del Sacro Convento. L’incontro si concluderà con un’attività fisica nel Giardino del Maestro di San Francesco, vicino alla Basilica.

Nel pomeriggio del 12 settembre, gli eventi proseguiranno alle 16 con una discussione su “Una questione di cura”, riguardante il rapporto tra il settore pubblico e quello privato nella sanità umbra. Alle 18, il Luca Sommi presenterà una lectio dal titolo “Viaggio nelle bellezze”. Alle 19 è previsto l’incontro “Bellezze da gustare: felicità e stupore nel pellegrinaggio ai luoghi dello spirito”, realizzato in collaborazione con Trenitalia. La giornata si concluderà alle 21.30 con “La sagra della primavera”, uno spettacolo di danza contemporanea sulle musiche di Igor Stravinskij, offerto dall’ODA Dance Company, guidata da Ermanno Sbezzo, nella suggestiva cornice del prato della chiesa superiore della Basilica.

In piazza inferiore, il “Cortile nel Cortile” offrirà diverse attività, tra cui street food e la lavorazione di sculture in legno da parte di tre artisti, ispirate al tema delle Stimmate. Sarà allestito un infopoint per i visitatori e sarà possibile incontrare fra Riccardo Giacon, direttore della rivista San Francesco Patrono d’Italia, per ricevere informazioni su pratiche sostenibili quotidiane, grazie alla collaborazione con il Centro Laudato Si’ di Assisi. Inoltre, saranno disponibili due punti stampa in collaborazione con Umbria TV e Corriere dell’Umbria, con copie gratuite del quotidiano per i visitatori.

Per la prima volta, la vetrata istoriata con l’impressione delle stimmate di San Francesco sulla loggia del Sacro Convento sarà illuminata ogni sera durante il periodo del Cortile.