Roma e Assisi lanciano scambio culturale per il Giubileo

Mille pass e Assisi Card per cittadini e studenti meritevoli

Nel segno della collaborazione culturale e turistica, Roma e Assisi hanno inaugurato oggi un progetto congiunto che favorisce lo scambio tra cittadini, studenti e realtà sociali. La cerimonia, ospitata nell’aula “Giulio Cesare” del Campidoglio, ha visto la consegna da parte della Capitale di mille Roma Pass alla città serafica, mentre Assisi ha messo a disposizione cinquecento Assisi Card per cittadini romani, aprendo l’accesso gratuito ai principali siti storico-artistici e a percorsi turistici dedicati. L’iniziativa nasce dall’accordo “Insieme per il Giubileo”, firmato lo scorso 5 aprile ad Assisi, con l’obiettivo di rafforzare i legami storici, spirituali e culturali tra le due città.

La fonte del comunicato, il Comune di Assisi, specifica che i pass e le card saranno destinati a studenti meritevoli, persone fragili, associazioni impegnate nel sociale e sportivi eccellenti, con l’intento di promuovere merito, inclusione sociale e circolazione di nuove idee. Per gli studenti è previsto un concorso denominato “Roma-Assisi insieme per il Giubileo e i Centenari Francescani”, che prevede la realizzazione di materiali creativi e culturali, dai testi alle opere multimediali, fino a progetti culinari con prodotti tipici dei due territori. Le opere migliori saranno premiate con i Roma Pass e potranno essere esposte in mostre sia ad Assisi sia a Roma, consolidando nuove relazioni tra le comunità.

Secondo la presidente del Consiglio comunale di Assisi, Annalisa Rossi, e la presidente dell’Assemblea capitolina, Svetlana Celli, l’iniziativa va oltre il semplice scambio di servizi: favorisce dialogo, integrazione e valorizzazione del turismo attraverso percorsi educativi e culturali condivisi. Il sindaco di Assisi, Valter Stoppini, ha sottolineato come due città possano unirsi per costruire reti di solidarietà, promuovere la cooperazione e affrontare le sfide sociali contemporanee.

Le Assisi Card Giubileo 2025 consentiranno ai cittadini romani di visitare gratuitamente i musei civici, tra cui Pinacoteca comunale, Foro romano e Rocca Maggiore, con agevolazioni per il tour in bus elettrico “Assisi Serafica Bellezza Eco Tour”, dotato di guida multilingue. L’iniziativa mira a incentivare cultura, turismo, inclusione, educazione, comunità, valorizzazione, arte e collaborazione, creando un modello replicabile di rete territoriale tra città.