Feste in scena: il Piccolo Teatro degli Instabili

di Assisi presenta ‘ABC del Natale’ e ‘La moglie perfetta

Feste – Il Piccolo Teatro degli Instabili di Assisi, noto per la sua dedizione alla promozione della cultura teatrale, ha annunciato due spettacoli da non perdere durante le vacanze natalizie.

Il primo appuntamento è con “ABC del Natale”, uno spettacolo del Teatro Telaio con Alessandro Calabrese e Antonio Panice. Questo evento, programmato per il 28 dicembre alle ore 17:00, è una proposta imperdibile per tutta la famiglia. L’evento è organizzato in collaborazione con l’associazione di promozione sociale “Birba”, che si dedica a diffondere tra i bambini e i ragazzi la cultura del libro e il piacere di leggere. Questo spettacolo segna l’inizio della quarta edizione di una bellissima Rassegna di Teatro Ragazzi, parte della Stagione Teatrale 2022/23.

Il secondo appuntamento è con “La moglie perfetta”, un dialogo-lezione scoppiettante, ironico, vivace e brillante, interpretato e scritto da Giulia Trippetta. Questo one-woman show, in programma il 4 gennaio alle ore 21:15, vedrà l’attrice nei panni di una donna stile anni ’50 che impartisce al pubblico le regole per essere o diventare una moglie perfetta.

“ABC del Natale” promette di immergere i piccoli spettatori in un’atmosfera magica. Ambientato in una stalla famosa, lo spettacolo vede come protagonisti l’Asino e il Bue, che da più di duemila anni raccontano storie belle e antiche. Il Teatro Telaio continua la sua ricerca attorno alla festa e alla ritualità del Natale, alle sue radici e derivazioni culturali, al suo significato, alle sue affinità antropologiche con feste e riti di altre culture.

Il Piccolo Teatro degli Instabili ricorda a tutti gli spettatori che è ancora possibile acquistare o regalare un Abbonamento. Le formule sono tante e per tutti, anche per i bambini! Se manca ancora qualche regalo per Natale, perché non donare Arte, Bellezza, Teatro?