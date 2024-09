Il Teatro Lyrick di Assisi Riapre con una Stagione Ricca di Eventi

Teatro Lyrick Assisi riapre con una Stagione Ricca di Eventi

Teatro Lyrick Assisi riapre – Il Teatro Lyrick di Assisi è pronto a riaprire le sue porte per una nuova stagione teatrale che si svolgerà dal 1° novembre 2024 al 17 aprile 2025, salvo eventuali aggiornamenti. La programmazione, curata dall’Associazione culturale ZonaFranca sotto la direzione artistica di Paolo Cardinali, sarà contrassegnata dal tema “Edizione Straordinaria”, che intende offrire una panoramica di spettacoli diversificati e di alta qualità.

La presentazione ufficiale del programma si è tenuta il 3 settembre 2024 presso il Palazzo della Provincia di Perugia. All’evento hanno partecipato Veronica Cavallucci, assessore alla Cultura del Comune di Assisi, e Paolo Cardinali, direttore artistico e presidente di ZonaFranca.

L’assessore Cavallucci ha espresso il supporto del Comune per la stagione teatrale, lodando la capacità dell’Associazione culturale ZonaFranca di presentare un cartellone variegato che può coinvolgere un pubblico ampio e variegato grazie alla qualità degli spettacoli proposti.

Cardinali ha sottolineato l’importanza della stagione come occasione per offrire al pubblico una vasta gamma di esperienze teatrali, dalla prosa ai musical, passando per spettacoli di danza e concerti. Il direttore artistico ha ringraziato il Comune di Assisi per il supporto, fondamentale per la realizzazione del programma.

Il Cartellone

La stagione si aprirà con l’anteprima nazionale di “Tootsie” il 1° e 2 novembre, uno spettacolo con Paolo Conticini ed Enzo Iacchetti che narra le disavventure di un attore disoccupato che, travestito da donna, trova successo a Broadway.

Il 12 e 13 novembre, il teatro ospiterà “Sherlock Holmes”, un musical con Neri Marcorè nel ruolo del famoso detective che affronta un intricato caso di attentato a Londra.

Il 26 novembre sarà la volta di “Coppia aperta, quasi spalancata” con Chiara Francini e Alessandro Federico, una commedia di Dario Fo e Franca Rame che esplora le dinamiche del matrimonio moderno.

Il 4 dicembre, la Roma City Ballet Company presenterà “Cenerentola”, un balletto basato sulla musica di Sergei Prokofiev. Il 10 dicembre, il Royal National Ballet of Georgia porterà in scena “Fire of Georgia”, uno spettacolo di danza georgiana.

Il 13 e 14 dicembre, il teatro accoglierà gli Les Farfadais con “Éveil”, una performance di nouveau cirque caratterizzata da acrobazie e atmosfere oniriche. Il 18 e 19 dicembre, sarà la volta di “Peter Pan il Musical”, con la regia di Maurizio Colombi e musiche di Edoardo Bennato.

Il 21 dicembre, il concerto di Deborah Moncrief & New Millennium Gospel Singers offrirà un’esibizione di musica gospel. Il 29 dicembre, Ennio Marchetto presenterà “The Living Paper Cartoon”, uno spettacolo di trasformismo con costumi di carta.

La stagione continuerà con il 30 dicembre con il Balletto di Mosca e il classico “Il lago dei cigni”. Il 4 gennaio 2025 inaugurerà l’anno nuovo con “L’illusionista” di Luca Bono, seguito il 5 gennaio dal “Gran Galà della danza Città di Assisi”.

Il 12 gennaio, la Les Bohémiens Opera Orchestra presenterà uno spettacolo ispirato a “Moulin Rouge”. Il 18 gennaio, Maurizio Micheli sarà protagonista di “Nessuno è perfetto”, seguito da Ale & Franz il 24 gennaio con “La commedia”.

Il 31 gennaio sarà dedicato a Vincenzo Schettini con “La fisica che ci piace”. Il 1° febbraio, Forever Amy Live! con la Amy Winehouse Band celebrerà la musica della celebre cantante.

Il 7 febbraio sarà la volta di “Bollicine” con Max Giusti e il 1° marzo e 2 marzo il musical “Cats” con la regia di Massimo Romeo Piparo. Il 6 marzo, Alessandro Bergonzoni presenterà un nuovo spettacolo comico.

Il 8 marzo, Gianluca Guidi offrirà “Sinatra – The man & his music”. Il 13 marzo, “Van Gogh Cafè Opera Musical” di Andrea Ortis proporrà un viaggio nella Parigi artistica del passato.

Il 16 marzo Giuseppe Giacobazzi sarà in scena con “Il pedone. Luci, ombre e colori di una vita qualunque”. Il 19 marzo, Elio presenterà “Quando un musicista ride”.

Il 26 marzo vedrà il ritorno di “Grease il musical”, mentre il 30 marzo Carlo Buccirosso porterà in scena “Il vedovo allegro”. La stagione si concluderà il 5 aprile con “Tuttorial” degli Oblivion e il 6 aprile con “Cammela e il gruppo delle mamme”.

Infine, il 16 aprile, l’Evolution Dance Theatre con la compagnia Cosmos e il 17 aprile “Soundtracks” con Luca Ward e la Cinesymphony Orchestra chiuderanno la stagione con spettacoli di danza e musica da film.