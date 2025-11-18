Assisi approva all’unanimità il piano comunale Zone 30

Sicurezza stradale e qualità della vita al centro del dibattito

da Paolo Lupattelli – Gruppo Misto

Il Consiglio Comunale di Assisi ha approvato all’unanimità la mozione per l’istituzione delle Zone 30, un provvedimento che punta a ridurre la velocità dei veicoli e a garantire maggiore sicurezza nelle aree più sensibili del territorio. La proposta, presentata in aula e successivamente integrata con contributi dei gruppi di opposizione, ha trovato un consenso trasversale, segno della crescente attenzione verso la tutela dei cittadini e la necessità di un cambiamento concreto nella gestione della mobilità urbana.

Il piano prevede l’attivazione di un sistema di controllo della velocità attraverso misure che non si limitano all’uso di autovelox, considerati incompatibili con la filosofia delle Zone 30, ma che puntano su segnaletica dedicata, interventi di riqualificazione della pavimentazione e soluzioni urbanistiche mirate. L’obiettivo è quello di rendere le strade più sicure e vivibili, riducendo incidenti e emissioni di CO2, e favorendo una mobilità più sostenibile.

I dati nazionali del 2025 mostrano un calo lieve delle vittime della strada rispetto all’anno precedente, ma i numeri restano critici. In particolare, il territorio assisano presenta aree dove la velocità dei mezzi supera spesso i limiti consentiti, soprattutto nelle frazioni e nelle zone con forte presenza pedonale. È proprio in questi contesti che l’introduzione delle Zone 30 può fare la differenza, abbassando il rischio di incidenti e migliorando la qualità della vita.

L’amministrazione comunale si è impegnata ad avviare una fase sperimentale, individuando aree pilota da monitorare con attenzione. L’analisi delle criticità servirà a valutare l’efficacia del progetto e a estendere progressivamente la misura ad altre zone del territorio. L’approccio è pragmatico: partire da interventi mirati e verificare i benefici in termini di sicurezza e vivibilità, per poi ampliare la progettualità.

Le esperienze di altre città italiane ed europee dimostrano che le Zone 30 non solo riducono gli incidenti, ma contribuiscono anche a rendere gli spazi urbani più accoglienti, favorendo la mobilità dolce e la socialità. In questo senso, Assisi si inserisce in un percorso già consolidato a livello europeo, con l’ambizione di diventare un modello di buone pratiche.

La mozione approvata rappresenta dunque un passo importante verso una nuova visione della mobilità urbana, più attenta alle esigenze dei cittadini e alla sostenibilità ambientale. La sicurezza stradale non è più considerata solo un tema tecnico, ma un elemento centrale per il benessere collettivo.

Il voto unanime del Consiglio Comunale rafforza la legittimità del progetto e apre la strada a un cambiamento che, se attuato con coerenza e continuità, potrà incidere positivamente sulla vita quotidiana di residenti e visitatori. Assisi sceglie di guardare al futuro con responsabilità, mettendo al centro la sicurezza e la qualità della vita.