Assisi Calcio 2023: Cacciamano rafforza l’attacco rossoblù

Esperienza e talento per una rosa sempre più ambiziosa

La società Assisi Calcio 2023 ufficializza con grande soddisfazione tramite un comunicato stampa l’acquisto dell’attaccante Lorenzo Cacciamano, classe 1988, per la stagione calcistica 2025–2026. Un’operazione voluta dal Direttore Sportivo Loris Gervasi per innestare nella rosa rossoblù un elemento di spicco dal curriculum prestigioso e dalle note doti umane e tecnico-atletiche.

Cacciamano, ben noto agli appassionati del calcio umbro, ha difeso i colori di formazioni storiche come San Venanzo, Tavernelle, Pievese e Ponte della Pietra. La sua carriera, costruita con costanza, sacrificio e qualità sportive, lo ha visto sempre distinguersi per professionalità, generosità e grande serietà dentro e fuori dal campo.

L’ingresso dell’attaccante si traduce in una nuova risorsa per il gruppo allenato dall’Assisi Calcio: non solo elevata capacità realizzativa ma anche esempio e guida per i più giovani, incentivando l’identità e la coesione della squadra.

Le parole di benvenuto si accompagnano al sentito augurio per una stagione ricca di soddisfazioni, consapevoli che il contributo di Cacciamano rappresenterà un valore aggiunto nel percorso della società. Buon calcio e buon viaggio Lorenzo: un futuro da protagonista ti attende tra passione, gioco e obiettivi condivisi con la famiglia calcistica di Assisi Calcio 2023.