Assisi capitale della biosicurezza nelle grandi emergenze

Dolore, protocolli e prevenzione al centro del congresso

Sabato 8 novembre, dalle 9 alle 13:30, la sala della Conciliazione di Assisi ospiterà l’ottava edizione del congresso nazionale sulla biosicurezza, un appuntamento che si conferma come crocevia strategico per la sanità d’emergenza. Promosso da Usl Umbria 1 e Simedet, con il patrocinio del Comune, l’evento punta a rafforzare le competenze operative in scenari di crisi complessa, dove la gestione del dolore e la tenuta delle strutture sanitarie diventano sfide cruciali.

Il congresso, intitolato “Biosicurezza: aspetti organizzativi e gestione avanzata del dolore nelle maxiemergenze”, nasce dalla consapevolezza che l’Italia, spesso esposta a eventi critici, ha bisogno di una rete coesa e preparata. L’iniziativa mira a colmare le lacune formative e a costruire un linguaggio condiviso tra professionisti della salute, forze dell’ordine e protezione civile, chiamati a operare fianco a fianco in contesti ad alta tensione.

La presenza di delegazioni da più regioni italiane conferma la volontà di costruire un fronte nazionale compatto, capace di affrontare le emergenze con tempestività e competenza. Il programma si sviluppa su quattro direttrici fondamentali: prevenzione attiva, per intercettare i segnali di crisi; standardizzazione delle procedure, attraverso protocolli comuni; gestione clinica del dolore e del trauma in ambienti estremi; e cooperazione multidisciplinare, per evitare il sovraccarico delle strutture sanitarie.

Tra i promotori scientifici figurano Manuel Monti (Usl Umbria 1), Filippo Calzolari (ospedale di Pantalla) e Dante Paolo Ferraris (Associazione nazionale Disaster Manager), che sottolineano l’urgenza di una visione integrata e polivalente. La scelta di Assisi, città simbolo di pace, riflette il desiderio di diffondere una cultura della prevenzione che sia radicata nel territorio e condivisa a livello nazionale.

Il congresso si distingue per l’alto profilo dei relatori, esperti in biosicurezza e gestione delle emergenze, pronti a mettere in comune esperienze operative, modelli di intervento e buone pratiche. L’obiettivo è chiaro: creare una rete resiliente, capace di rispondere alle sfide del futuro con rapidità, competenza e spirito di collaborazione.

In un contesto globale segnato da instabilità e rischi crescenti, l’incontro assume un valore strategico. Non si tratta solo di aggiornamento professionale, ma di un vero e proprio laboratorio nazionale di resilienza, dove si elaborano soluzioni concrete per proteggere vite e territori. Assisi diventa così il fulcro di una nuova visione della sanità d’emergenza, in cui la cura del dolore, la prontezza operativa e la solidarietà interistituzionale si fondono per rafforzare la capacità di risposta del Paese.