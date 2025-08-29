Assisi celebra gli 800 anni del Cantico delle Creature

Inaugurazione il 31 agosto della Mostra fotografica internazionale

Ad Assisi è tutto pronto per l’inaugurazione della mostra fotografica internazionale dedicata agli 800 anni del Cantico delle Creature, il celebre testo poetico scritto da Francesco d’Assisi nel 1225, considerato il primo testo poetico della letteratura italiana. L’esposizione, promossa dal Comune di Assisi e dall’Ordine dei Frati Minori – Fondazione OFM Fraternitas, è realizzata da Exhibit Around APS, organizzatore del prestigioso festival internazionale di fotografia “Trieste Photo Days”.

La mostra sarà allestita nel suggestivo Palazzo Monte Frumentario, in via San Francesco, e sarà inaugurata il 31 agosto alle ore 18:00. La cerimonia di apertura prevede l’introduzione di Fr. Francesco Zecca, responsabile del progetto, e i saluti istituzionali di Valter Stoppini, sindaco di Assisi, e di Fr. Francesco Piloni, ministro provinciale dell’Ordine dei Frati Minori della Provincia serafica di San Francesco d’Assisi di Umbra e Sardegna. Interverranno anche Fr. Antonino Clemenza (Pontificia Università Antonianum), Stefano Ambroset e Mara Zanette di Exhibit Around APS, e il fotogiornalista Dario De Dominicis. A completare il programma, un intervento musicale di Fr. Alessandro Brustenghi.

Il cuore dell’iniziativa è la “open call” lanciata da Trieste Photo Days, rivolta a fotografi professionisti e amatori di tutto il mondo. Più di 6.000 partecipanti hanno inviato le loro fotografie, da cui sono state selezionate oltre 100 opere che raccontano la loro personale visione del Cantico delle Creature.

La mostra sarà aperta al pubblico dal 1° settembre, Giornata per la Custodia del Creato, fino al 21 settembre 2025. Gli orari di visita sono dalle 10:00 alle 18:00, con ingresso libero.

Questa iniziativa rappresenta un importante momento culturale per Assisi e un’occasione per riflettere sul valore universale del Cantico, attraverso l’arte della fotografia e la creatività di artisti da tutto il mondo.