Assisi rilancia il concorso presepi per Natale 2025

Iscrizioni entro il 18 dicembre, opere visibili fino al 6 gennaio

Il Comune di Assisi promuove il “Concorso Presepi di Natale 2025”, iniziativa pensata per valorizzare la tradizione presepiale e rafforzare il legame tra comunità e territorio,come riporta il comunicato di Fabiola Gentili, Città di Assisi.

L’obiettivo è stimolare cittadini, associazioni, scuole ed enti a realizzare presepi nei luoghi più suggestivi della città, trasformando Assisi in un grande presepe diffuso e offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva che richiama sentimenti di pace e fraternità.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le ore 10 del 18 dicembre 2025, utilizzando il modulo disponibile presso l’Ufficio Turismo e marketing territoriale o scaricabile dal sito istituzionale. È possibile inviare l’istanza tramite posta ordinaria, posta elettronica o PEC. I partecipanti dovranno indicare la categoria di appartenenza – scuole o privati – e allegare una fotografia del presepe candidato.

I presepi dovranno restare esposti dal 19 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, ogni giorno dalle 9 alle 19, in spazi accessibili e ben visibili. Accanto a ciascuna opera sarà esposto un cartellino con il nome del partecipante. Ogni classe scolastica potrà concorrere con un solo presepe. Sono ammesse tutte le tecniche di realizzazione, dai materiali modellati e scolpiti a quelli fabbricati per l’occasione, con l’unica esclusione di opere grafiche, fotografiche o pittoriche.

La valutazione sarà affidata a una commissione composta da rappresentanti delle Pro Loco e presieduta da un dirigente comunale. I criteri di giudizio comprenderanno qualità, creatività, originalità, tradizione e messaggio trasmesso. Ai vincitori sarà consegnato un attestato e un contributo economico, mentre a tutti i partecipanti verrà riconosciuto un premio morale.

Il concorso non è solo una gara, ma un’occasione per riaffermare la vocazione di Assisi come “città-presepe”, un luogo dove la spiritualità si intreccia con la cultura e l’arte popolare.

L’iniziativa intende coinvolgere l’intera comunità, creando un percorso diffuso che valorizzi vicoli, piazze e scorci caratteristici, trasformandoli in tappe di un itinerario natalizio unico.

Assisi invita cittadini e visitatori a partecipare attivamente, contribuendo con creatività e passione a un evento che unisce memoria, fede e innovazione.