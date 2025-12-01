Cordoglio del vescovo Sorrentino per la madre di Proietti

Il funerale si terrà domani 2 dicembre 2025 a San Rufino Assisi alle 14,30

Il vescovo Domenico Sorrentino ha espresso, a nome delle comunità diocesane di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e di Foligno, un messaggio di vicinanza alla presidente della Giunta regionale dell’Umbria, Stefania Proietti, colpita dalla perdita della madre Bruna. Con parole cariche di umanità, il presule ha voluto sottolineare come il dolore della presidente e dei suoi familiari trovi conforto nella prospettiva della fede, che riconosce nella risurrezione di Cristo la vittoria sulla morte.

Sorrentino ha richiamato anche la visione di San Francesco d’Assisi, che definiva la morte “sorella”, compagna di viaggio verso la vita eterna. In questo spirito, il lutto diventa occasione per ribadire la speranza cristiana e la certezza che l’amore non si spegne con la fine terrena.

La comunità ecclesiale si stringe attorno alla presidente Proietti, figura istituzionale ma anche donna profondamente legata al territorio e alla sua gente. Il cordoglio del vescovo si fa voce di un’intera regione che riconosce il valore della famiglia e la forza della fede nei momenti di prova.

I funerali della signora Bruna saranno celebrati domani, martedì 2 dicembre, alle ore 14.30, nella cattedrale di San Rufino ad Assisi. Sarà lo stesso vescovo Sorrentino a presiedere la liturgia, accompagnato da sacerdoti e fedeli che vorranno condividere il dolore e la preghiera. La scelta della cattedrale, cuore spirituale della città, conferisce alla cerimonia un significato particolare: un luogo che da secoli accoglie la comunità nei momenti di gioia e di lutto, diventando spazio di unità e di consolazione. Il messaggio del vescovo è un invito a vivere la fede come sostegno concreto., come riferisce il comunicato dell’Ufficio Stampa Diocesi Assisi.