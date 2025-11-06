Digipass Assisi accelera sull’inclusione digitale per tutti

Corsi gratuiti per cittadini di ogni età e condizione sociale

Il Digipass di Assisi lancia una nuova stagione di corsi gratuiti dedicati alla formazione digitale, con l’obiettivo di rendere la tecnologia accessibile a tutti, indipendentemente dall’età, dal livello di istruzione o dalla condizione sociale. Il progetto “On Point – Formazione Digitale Dritta al Punto”, selezionato dal Fondo per la Repubblica Digitale e sostenuto dalla Regione Umbria, si distingue come l’unica iniziativa umbra ad aver ottenuto questo riconoscimento nazionale.

I corsi, distribuiti in 270 appuntamenti su tutto il territorio regionale, si rivolgono a un pubblico ampio e variegato: giovani under 35, anziani, famiglie, persone in cerca di occupazione e residenti nelle aree interne. L’obiettivo è chiaro: abbattere le barriere digitali e offrire strumenti concreti per affrontare con maggiore consapevolezza la vita quotidiana e professionale.

Il Digipass Assisi, situato a Santa Maria degli Angeli presso Palazzo del Capitano del Perdono, è il fulcro operativo per la Zona sociale n. 3, che comprende anche Bastia Umbra, Bettona, Cannara e Valfabbrica. Qui si svolgono corsi pratici e laboratori interattivi che spaziano dalla gestione delle identità digitali (SPID, CIE, PagoPA, App IO) all’uso sicuro del web e dei social network, fino alla creazione di contenuti multimediali e all’applicazione dell’intelligenza artificiale nella vita quotidiana.

Tra i temi trattati: come scrivere un curriculum efficace, come cercare lavoro online, come proteggere i propri dati personali, come usare la grafica per comunicare sul web e come sfruttare l’IA per produrre testi, immagini e video. L’approccio è inclusivo e orientato alla pratica, con formatori esperti che guidano i partecipanti passo dopo passo.

Il progetto è gestito da una rete di realtà sociali e formative: Il Cerchio Cooperativa Sociale di Spoleto (capofila), FARE cooperativa sociale di Assisi, GIOVE In Formatica di Perugia, Fondazione per il Centro Studi Città di Orvieto e Generazione T di Castiglione del Lago. Questa sinergia garantisce una copertura capillare e una proposta formativa di qualità.

Per iscriversi ai corsi o ricevere informazioni, è possibile recarsi direttamente al Digipass Assisi oppure contattare il numero 075 8138448. Gli aggiornamenti sulle attività sono disponibili anche sui canali social ufficiali del Digipass Assisi, su Instagram e Facebook.