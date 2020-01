Piatto di Sant’Antonio 2020, cambia la viabilità domenica 19 gennaio 2020

In occasione della manifestazione del “Piatto di Sant’Antonio 2020” che si svolgerà domenica 19 gennaio a Santa Maria degli Angeli è indispensabile regolamentare la circolazione e la sosta nel centro abitato al fine di garantire il regolare svolgimento dell’evento e la salvaguardia dell’incolumità delle persone e cose sulle vie e piazze interessate.

Con un’ordinanza sono stati adottati i seguenti provvedimenti:

divieto di sosta – zona rimozione 0/24 per tutti i veicoli per lo svolgimento della “ Processione s olenne” sulle seguenti vie e piazze: Via G. Becchetti, Via Los Angeles, tratto compreso tra via Capitolo delle Stuoie e Via G. Ermini, Piazza Porziuncola, Piazza Innocenzo III, Piazza S. Antonio Abate, Piazzale Tarpani, parcheggio rotatoria Via De Gasperi-Los Angeles (Bar Lollini).

divieto di circolazione, a tutti i veicoli, dalle ore 30 e fino al termine dalla Processione solenne sulle seguenti vie: Piazza Porziuncola, Via Los Angeles, nel tratto compreso fra Via Capitolo delle Stuoie e Via Ermini, Via G. Becchetti, Via A. De Gasperi, tratto di strada dietro Palazzetto Mediceo, Via B. Micarelli e Via Patrono d'Italia nel tratto compreso fra Via Los Angeles e Via Protomartiri Francescani;

Il traffico sulle traverse che portano in Via Los Angeles e in Via Becchetti verrà interrotto per il tempo necessario per il passaggio del corteo e i veicoli trovati in sosta verranno rimossi.