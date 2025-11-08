Sbandieratori di Assisi donano sangue con AVIS per la città

Tradizione e solidarietà unite nel cinquantesimo anniversario

Assisi, 8 novembre 2025 – Una giornata di festa e di impegno civile ha visto protagonisti gli Sbandieratori di Assisi, che hanno scelto di celebrare il loro cinquantesimo anniversario con un gesto concreto di solidarietà: una donazione di gruppo presso il Punto di raccolta sangue dell’Ospedale cittadino, in collaborazione con l’AVIS di Assisi.

La compagine storica, simbolo della tradizione e dell’identità locale, ha voluto unire il proprio spirito di squadra a un atto di altruismo che va oltre le esibizioni e i colori delle bandiere. Una decina di membri si sono presentati negli spazi dedicati alla raccolta, portando con sé entusiasmo e senso civico. Dopo l’accoglienza e la registrazione, i donatori hanno partecipato alla raccolta in un clima sereno, accompagnato dal simbolico bianco, rosso e nero delle bandiere che da mezzo secolo rappresentano la città.

“Abbiamo voluto restituire parte dell’energia che Assisi ci ha sempre donato – hanno dichiarato gli sbandieratori –. In un anno così importante per la nostra storia, ci sembrava naturale condividere un gesto che unisce tradizione e solidarietà”.

Il presidente di AVIS Assisi, Gianmatteo Costa, ha sottolineato il valore dell’iniziativa: “La presenza degli Sbandieratori è un esempio straordinario di come cultura e solidarietà possano camminare insieme. Donare sangue significa dare vita e amore alla comunità, e oggi Assisi ha dimostrato quanto sia forte questo legame”.

L’iniziativa ha voluto ribadire come la forza, la coordinazione e lo spirito di gruppo che caratterizzano ogni esibizione possano tradursi in un contributo reale per la collettività. Non solo spettacolo, dunque, ma anche responsabilità sociale.

L’AVIS ha ringraziato i partecipanti e ha invitato i cittadini a seguire l’esempio, ricordando che la donazione di sangue è semplice, sicura e indispensabile per salvare vite ogni giorno. La segreteria locale resta a disposizione per informazioni e prenotazioni, anche tramite WhatsApp.

Il 2025 segna i cinquant’anni dalla fondazione degli Sbandieratori di Assisi, nati nel 1975 e divenuti nel tempo ambasciatori della città in Italia e all’estero. La scelta di celebrare questa ricorrenza con un gesto di solidarietà conferma la volontà del gruppo di essere parte attiva della comunità, non solo attraverso la tradizione folkloristica, ma anche con azioni concrete di sostegno. La giornata ha dimostrato come la cultura possa diventare veicolo di valori universali. Gli Sbandieratori, con la loro disciplina e il loro spirito di squadra, hanno portato un messaggio forte: la tradizione non è solo memoria, ma anche responsabilità verso il presente.

La giornata di Assisi ha unito festa e impegno, tradizione e solidarietà, gli Sbandieratori hanno dimostrato che la forza di un gruppo non si misura solo nelle piazze durante le esibizioni, ma anche nella capacità di trasformare il proprio entusiasmo in un dono concreto per la comunità. Un messaggio che rafforza il legame tra cultura e cittadinanza, e che invita tutti a fare la propria parte.