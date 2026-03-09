Vescovo Felice Accrocca guida le diocesi di Assisi e Foligno

Il nuovo pastore inizia il suo ministero nella città umbra

ASSISI, 9-03-2026 – Le realtà ecclesiali di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino e Foligno si preparano a vivere una stagione di profondo rinnovamento spirituale. Il passaggio di testimone tra Monsignor Domenico Sorrentino e il Vescovo eletto, Monsignor Felice Accrocca, segna l’inizio di una nuova fase pastorale per i territori umbri, come riporta il comunicato della Curia Diocesana Ufficio stampa Diocesi Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino.

Il programma delle celebrazioni, definito nei minimi dettagli, prevede una serie di momenti di preghiera e incontri istituzionali che coinvolgeranno l’intera cittadinanza. Don Giovanni Zampa, delegato generale delle due diocesi, ha descritto questo evento come un’occasione di immensa gratitudine per l’operato svolto negli ultimi vent’anni da Sorrentino e di festosa accoglienza per Accrocca, figura già profondamente legata alla terra di San Francesco.

La transizione inizierà ufficialmente giovedì 19 marzo 2026.

Alle ore 18.00, la Basilica papale di Santa Maria degli Angeli ospiterà una solenne celebrazione eucaristica presieduta da Monsignor Domenico Sorrentino. L’appuntamento assume un valore simbolico straordinario, poiché coincide con il venticinquesimo anniversario della sua ordinazione episcopale. Sarà l’occasione per le comunità diocesane di stringersi attorno all’amministratore apostolico che ha guidato Assisi per due decenni e Foligno negli ultimi cinque anni. Questo saluto rappresenta un atto di riconoscimento per un ministero caratterizzato da riforme strutturali e da un costante impegno nel promuovere i valori della spogliazione e dell’accoglienza.

L’ingresso ufficiale del nuovo Vescovo Felice Accrocca avrà luogo mercoledì 25 marzo 2026. La giornata sarà scandita da un percorso itinerante volto a onorare i luoghi cardine della fede assisana. Le tappe inizieranno alle 15.30 con la preghiera presso la Porziuncola, per poi proseguire alle 16.00 con una visita all’Istituto Serafico, testimonianza viva di carità. Successivamente, Accrocca farà sosta nella Basilica di San Francesco alle 16.30 e al Santuario della Spogliazione alle 17.00. Il tragitto toccherà anche la Basilica di Santa Chiara alle 17.30, dove il pastore saluterà le Clarisse del Protomonastero. Questo pellegrinaggio urbano si concluderà in Piazza del Comune alle 18.00 con l’accoglienza delle autorità civili e militari, prima della salita verso la Cattedrale di San Rufino, scortato dalle rappresentanze storiche in costume del Calendimaggio.

Il ministero del Vescovo Accrocca si estenderà ufficialmente alla città di Foligno sabato 28 marzo 2026.

Il cerimoniale folignate inizierà con un forte segnale di vicinanza ai più deboli: alle ore 16.00 il presule visiterà le strutture per anziani “Villa Antonietta Fantozzi” e “Villa Immacolata” a Spello. Il protocollo istituzionale riprenderà alle 17.00 in Piazza Garibaldi, con il saluto dei vertici dell’Ente Giostra della Quintana e dei figuranti rionali. Dopo un momento di raccoglimento al Santuario della Madonna del Pianto alle 17.30, la solenne presa di possesso della cattedra avverrà alle ore 18.00 all’interno della Cattedrale di San Feliciano. Questo doppio insediamento consolida l’unione episcopale delle due diocesi, affidando a Monsignor Accrocca la responsabilità di guidare un popolo numeroso e partecipe.

L’arrivo di una nuova guida pastorale rappresenta un momento di riflessione sulla missione della Chiesa locale nel contesto contemporaneo. Il Vescovo Accrocca eredita un tessuto sociale solido ma bisognoso di costante cura pastorale, specialmente nell’integrazione tra le diverse anime del territorio.

La partecipazione delle autorità civili e militari a entrambi gli eventi sottolinea la rilevanza non solo religiosa, ma anche civile della figura del vescovo come punto di riferimento morale.

In tal senso, le comunità sono chiamate a collaborare attivamente per sostenere il nuovo pastore nel suo compito di animazione spirituale e sociale, garantendo che il messaggio di pace e fratellanza, tipico di queste terre, continui a risuonare con vigore in tutta la regione.