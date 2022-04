Calendimaggio, premio Carlo Lampone, svelati vincitori concorso scuole

Svelati il 23 aprile nella Sala della Conciliazione i vincitori della 26′ edizione del Premio Carlo Lampone, indetto come ogni anno dall’Ente Calendimaggio e riservato agli studenti delle scuole di Assisi. Promosso con l’obiettivo di trasmettere il valore sociale e culturale della festa nelle giovani generazioni, il concorso ha premiato gli studenti che nei loro elaborati hanno meglio interpretato lo spirito del Calendimaggio con desideri, propositi e aspettative sulla festa di ieri, oggi e domani. A giudicare gli elaborati un’apposita commissione composta da Francesco Lampone e Francesco Mancinelli. Nel suo saluto, il presidente dell’Ente Calendimaggio Lanfranco Pecetta ha ricordato la figura di Carlo Lampone, e la sua devozione e fedeltà al Calendimaggio, qualità che hanno sempre contraddistinto il suo infaticabile impegno per far crescere la Festa di tutti gli assisani, facendone un esempio per tutti i Partaioli a prescindere dall’appartenenza a Magnifica e Nobilissima.

Questi dunque i vincitori del concorso: per la scuola d’infanzia primo e secondo premio sono appannaggio rispettivamente delle sezioni B e A della scuola d’infanzia San Paolo dell’Istituto comprensivo Assisi 1, mentre per la scuola primaria trionfa la classe 1° A della scuola primaria Patrono d’Italia dell’Istituto Comprensivo Assisi 2; il secondo posto è un ex aequo per le classi 3° A e 3° B della scuola primaria S. Antonio – Istituto Comprensivo Assisi 1. Infine, per le scuole secondarie di primo grado, i vincitori sono Alice Salucci, della 2°C della Frate Francesco (Istituto comprensivo Assisi 1) e Viola Frascarelli, della secondaria di primo grado annessa al Convitto Nazionale.

“… E vien Calendimaggio”, lunedì 25 aprile alle 15.30

Tra i prossimi appuntamenti di preparazione al Calendimaggio di Assisi inseriti all’interno di “… E vien Calendimaggio”, lunedì 25 aprile alle 15.30 in Piazza Santa Chiara la gara di selezione tra i Balestrieri delle Parti e alle 17 nella Sala della Conciliazione la presentazione della giuria “Edizione 2022”. Sabato 30 aprile alle 16 nella piazzetta Chiesa Nuova la presentazione delle dieci Madonne Primavera, con l’omaggio canoro dei “Cantori di Assisi”. Alle 20.30 nei rioni delle Parti le cene propiziatorie – aperte ai soli tesserati di Magnifica e Nobilissima.

Domenica 1 maggio alle 14.30 in Piazza Santa Chiara lo Spettacolo della “Compagnia Balestrieri di Assisi” e alle 17 lo spettacolo del “Gruppo Sbandieratori di Assisi”. Martedì 3 maggio tornano invece le scene aperte in costume, visibili dalle 21.30 nei vicoli di Parte de Sopra e Parte de Sotto. Il 21 aprile è stata inoltre inaugurata la Taverna dell’Ente: è sempre aperta la vendita di panini con porchetta e vino nella Sala delle Logge in Piazza del Comune, mentre i locali nella Sala delle Volte serviranno la cena il 23-24-25 e 30 aprile e poi l’1-4-5-6-7 maggio solo a cena.