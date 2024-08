Convegno e Degustazioni a Costa di Trex: Vino e Cucina in Primo Piano

Convegno e degustazioni – Domenica scorsa, 11 agosto, si è tenuto a Costa di Trex un convegno dal titolo “La cultura del vino, come motore di sviluppo”. L’evento è stato organizzato dalla Pro loco di Costa di Trex in collaborazione con la Strada dei Vini del Cantico e l’Unione regionale cuochi umbri (Fic). Il convegno si è svolto nello scenario del parco del Monte Subasio, alla presenza del sindaco di Assisi, Stefania Proietti.

Durante l’incontro, si è discusso del consumo consapevole del vino, con particolare attenzione ai giovani, e delle potenzialità promozionali del prodotto. I partecipanti hanno sottolineato le caratteristiche dei vini della zona dell’Assisiate e l’andamento positivo della vendemmia, che si prevede di buona qualità. È stata evidenziata la necessità di dare maggiore spazio e voce ad associazioni come queste, che valorizzano l’Umbria oltre i confini nazionali attraverso le eccellenze enogastronomiche.

Al termine del dibattito, ha avuto inizio l’iniziativa “Percorsi di…vini”, che ha incluso degustazioni e lezioni di cucina per bambini. La presidente della Pro loco, Marina Rosati, ha espresso soddisfazione per le collaborazioni attivate, sottolineando l’importanza di proseguire nel miglioramento delle feste di paese, rispettando la loro specificità e le esigenze dei ristoranti locali.

L’evento ha messo in luce l’importanza della cultura del vino e del buon cibo come elementi centrali per lo sviluppo e la promozione del territorio. Le degustazioni di prodotti tipici a km 0 e le eccellenze vitivinicole locali hanno offerto ai partecipanti un’esperienza unica, rafforzando il legame tra tradizione e innovazione.

La Strada dei Vini del Cantico e l’Unione regionale cuochi umbri hanno dimostrato come la collaborazione tra diverse realtà possa portare a risultati significativi, promuovendo il territorio e le sue eccellenze. Il sindaco di Assisi, Stefania Proietti, ha sottolineato l’importanza di eventi come questo per la promozione del territorio e per la sensibilizzazione al consumo consapevole del vino.

L’iniziativa “Percorsi di…vini” ha rappresentato un momento di incontro e condivisione, offrendo ai partecipanti l’opportunità di conoscere meglio i prodotti del territorio e di apprezzare le eccellenze enogastronomiche locali. Le lezioni di cucina per bambini hanno aggiunto un tocco educativo all’evento, coinvolgendo anche i più piccoli nella scoperta della cultura del cibo e del vino.

In conclusione, il convegno e le degustazioni organizzate a Costa di Trex hanno rappresentato un’importante occasione di promozione del territorio e delle sue eccellenze, dimostrando come la collaborazione tra diverse realtà possa portare a risultati significativi. La presidente della Pro loco, Marina Rosati, ha espresso la volontà di continuare su questa strada, migliorando ulteriormente le feste di paese e valorizzando le specificità locali.

L’evento ha confermato l’importanza della cultura del vino e del buon cibo come elementi centrali per lo sviluppo e la promozione del territorio, offrendo ai partecipanti un’esperienza unica e coinvolgente.