Aggressione con coltello e bastone ad Assisi, scattano denunce

Violenta lite in centro accoglienza ad Assisi due stranieri denunciati subito

La Polizia di Stato di Assisi è intervenuta in un centro accoglienza per richiedenti asilo dopo una segnalazione di aggressione tra due ospiti, un 32enne camerunese e un 34enne marocchino. La responsabile della struttura ha richiesto l’intervento dei poliziotti per fermare un’aggressione in corso da parte di un uomo ubriaco armato di coltello. Sul posto, gli agenti hanno individuato fuori dal centro il camerunese con una ferita da morso al petto, e il marocchino, all’interno, che mostrava una vistosa ferita e la perdita di un dente.

Ricostruendo l’accaduto con testimonianze, è emersa una colluttazione nata da conflitti di convivenza, durante la quale il camerunese ha aggredito fisicamente il marocchino con un bastone, provocandogli lesioni, mentre il marocchino ha reagito brandendo un coltello. Entrambi sono stati curati in ospedale e refertati con cinque giorni di prognosi. Le forze dell’ordine hanno denunciato il camerunese per lesioni aggravate e il marocchino per minaccia aggravata, procedendo con le attività di rito secondo quanto previsto dalla legge.