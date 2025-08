Assisi celebra la memoria di Hiroshima, monito per la pace

Campana delle Laudi per l’80° anniversario dell’attacco atomico

Assisi celebra la memoria – La città di Assisi si appresta a commemorare l’ottantesimo anniversario del devastante attacco atomico su Hiroshima, un evento che segnò indelebilmente la storia dell’umanità. La solenne cerimonia, prevista per le 8:15 di domani in Piazza del Comune, vedrà risuonare la storica Campana delle Laudi dalla Torre del Popolo. Il suo suono non sarà solo un tributo alle innumerevoli vite spezzate, ma anche un potente appello alla pace e un’esortazione a non dimenticare le atrocità della guerra.

L’ordigno nucleare sganciato il 6 agosto 1945 dagli Stati Uniti sulla città giapponese causò una tragedia senza precedenti, mietendo oltre 210.000 vittime, in gran parte civili indifesi. A pochi giorni di distanza, un secondo attacco colpì Nagasaki, amplificando l’orrore di una delle pagine più buie della Seconda Guerra Mondiale.

La cerimonia vedrà la partecipazione di importanti figure istituzionali, tra cui il sindaco Valter Stoppini e il presidente onorario del Centro internazionale per la pace tra i popoli, Gianfranco Costa. Attraverso la loro presenza, Assisi intende ribadire l’urgenza di una riflessione profonda sui pericoli della guerra e sulla necessità di un impegno globale per scongiurare la proliferazione delle armi nucleari. L’evento vuole essere un monito universale affinché tragedie come quelle di Hiroshima e Nagasaki non si ripetano mai più, e il ricordo di quelle vittime innocenti diventi un faro per un futuro di pacifica coesistenza tra i popoli.