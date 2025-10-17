Assisi, uomo arrestato per violazione del divieto di avvicinamento

La coppia aveva manomesso il braccialetto elettronico “antistalking”
Ad Assisi, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia locale hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 44 anni originario della Campania, già sottoposto al divieto di avvicinamento all’ex moglie, con braccialetto elettronico. L’arresto è avvenuto nel corso di un posto di controllo alla circolazione stradale, quando i militari hanno fermato un’auto con a bordo la coppia.
Durante le operazioni di identificazione, i Carabinieri hanno notato il dispositivo elettronico alla caviglia dell’uomo. Accertamenti immediati hanno confermato che il 44enne era gravato dalla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare con obbligo di mantenere una distanza minima di 500 metri dall’ex moglie, presente in auto con lui.
Per eludere la sorveglianza, la coppia aveva tentato di ingannare la localizzazione del braccialetto lasciando lo smartphone collegato al dispositivo a distanza dall’abitazione di residenza, ma il tentativo è stato scoperto dai militari.
Al termine delle formalità di rito, grazie agli elementi indiziari raccolti, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto per violazione della misura cautelare. Il provvedimento restrittivo è stato successivamente convalidato dal Giudice del Tribunale di Perugia, confermando la gravità della violazione e l’efficacia dell’intervento dei Carabinieri nell’ambito della tutela delle vittime di stalking.
