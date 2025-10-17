Assisi, uomo arrestato per violazione del divieto di avvicinamento

Si conclude ComoLake 2025, l’innovazione come forza trainante del Paese CERNOBBIO (COMO) (ITALPRESS) – Si è concluso oggi a Villa Erba di Cernobbio il Digital Innovation Forum – ComoLake 2025, il summit internazionale organizzato da Micromegas Comunicazione e promosso dalla Fondazione Innovazione Digitale ETS che per quattro giorni (dal 14 al 17 ottobre) ha riunito Premi Nobel, scienziati, leader industriali e rappresentanti istituzionali per discutere […]

Bayer apre le porte all’innovazione, nuove serre hi-tech a Latina LATINA (ITALPRESS) – Bayer ha inaugurato, presso il centro di ricerche di Latina, le nuove serre ad alta tecnologia che permetteranno di aumentare la varietà e la produzione di sementi di alta qualità. Tra settembre e dicembre, con un investimento di oltre 5 milioni di euro, l’azienda, presente da 125 anni in Italia, vuole raddoppiare […]

Cina, continua l’apertura istituzionale del mercato dei capitali Secondo i dati recentemente divulgati per il secondo trimestre del 2025, il valore totale di mercato dei fondi northbound ha raggiunto i 2.290 miliardi di yuan, con un aumento di oltre il 2% rispetto al trimestre precedente.

Conte “Buongiorno e Politano ok, Baroni la nostra bestia nera” Il tecnico del Napoli: "Ci aspettano 7 in gare in 22 giorni, Torino squadra gloriosa".

Gasperini “Inter più forte, la Roma lavora per avvicinarsi” "Questi giorni di lavoro sono serviti a Pellegrini e Dybala, sono soddisfatto".

Chivu “Nazionali tornati sani, Gasperini modello di ispirazione” Il tecnico dell'Inter: "Domani giochera' Sommer, basta paragoni per Pio Esposito"

Paolini in semifinale a Ningbo, sfida Rybakina per volare alle Finals L'azzurra batte in rimonta Bencic, contro la kazaka si gioca il pass per Riad.

Via libera Cdm alla manovra da 18,7 mld, Meloni “E’ seria ed equilibrata” ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei Ministri ha approvato la legge di bilancio 2026.“E’ una manovra che considero molto seria ed equilibrata, vale 18,7 miliardi di euro, e va letta nel solco delle precedenti”, ha detto in conferenza stampa il premier Giorgia Meloni.“E’ una manovra più leggera delle precedenti, pesa la situazione complessiva: nel 2026 […]

Un sondaggio, uova sempre più protagoniste nella ristorazione veloce ROMA (ITALPRESS) – Le uova, alimento semplice e radicato nella cucina italiana, stanno vivendo un ritorno di popolarità anche nel consumo fuori casa. A confermarlo è un sondaggio condotto da La Piadineria, catena italiana della ristorazione veloce, su un campione di oltre 5.500 clienti: quasi 1 cliente su 3 (29,23%) ha espresso interesse per una […]