Cade albero su palo a Tordibetto, blackout in più zone

Interruzione elettrica a Tordibetto e Beviglie per ore

Cade albero su palo – Nel pomeriggio di oggi, un albero si è abbattuto sul primo tratto di via Bastia, a Tordibetto di Assisi, provocando la caduta di un palo della rete elettrica. L’episodio non ha causato danni a persone né ad altri veicoli, ma ha determinato la sospensione dell’energia elettrica in diverse aree, tra cui Tordibetto, Beviglie e le località circostanti.

L’impatto dell’albero con il palo ha provocato un danneggiamento strutturale alla linea, rendendo necessario l’intervento urgente delle squadre di soccorso e dei tecnici. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, il personale della Polizia locale e i servizi operativi del Comune di Assisi, in coordinamento con i tecnici di Enel, che si sono attivati per le operazioni di messa in sicurezza dell’area interessata.

L’incidente si è verificato in una zona periferica, ma strategica per il collegamento energetico con le frazioni limitrofe. Le attività di ripristino richiederanno alcune ore, durante le quali l’erogazione dell’elettricità resterà sospesa. Gli operatori, sia comunali che dell’azienda elettrica, stanno lavorando con l’obiettivo di ripristinare la normale funzionalità della rete nel minor tempo possibile.

Le autorità presenti hanno delimitato l’area per evitare ulteriori pericoli durante le operazioni tecniche, mentre gli operatori specializzati hanno avviato la rimozione dell’albero e il controllo dei danni alla struttura elettrica. Secondo le prime verifiche, il palo colpito dall’albero è stato completamente divelto, e sarà sostituito nelle prossime ore.

Cade albero su palo

Il Comune di Assisi, attraverso i suoi servizi tecnici, segue costantemente l’evolversi della situazione, in raccordo con Enel. La priorità è garantire il ripristino del servizio nel rispetto delle condizioni di sicurezza per cittadini e lavoratori impegnati nelle operazioni.

Al momento non si segnalano altri danni, ma la zona resta sotto osservazione fino al completamento dei lavori. Gli aggiornamenti sull’intervento verranno forniti non appena saranno disponibili nuove informazioni sulla durata dell’interruzione e sul ritorno alla normalità nelle aree coinvolte.

