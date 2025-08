Camion che trasporta auto si ribalta, caos sulla 75 Centrale Umbra, tre incidenti consecutivi [foto e video]

Incidente a Rivotorto, interviene l’elisoccorso Nibbio

Tre distinti incidenti si sono verificati nel pomeriggio di oggi lungo la SS75 Centrale Umbra. Due nei pressi dell’uscita di Rivotorto di Assisi, in direzione Foligno, e l’altro in drezione Perugia a Santa Maria degli Angeli. Tutti è tre hanno causato gravi disagi al traffico e il ferimento di persone. Il primo e più grave impatto ha visto coinvolta una bisarca carica di automobili e una Renault Captur con due persone a bordo.

Secondo quanto ricostruito dalle autorità, il mezzo pesante avrebbe tamponato violentemente la Renault, che si trovava sulla carreggiata. In seguito all’urto, la bisarca si è ribaltata, finendo dalla sopraelevata sulla strada sottostante, nei pressi di un’autofficina Volkswagen, dove ha colpito una T-Roc parcheggiata all’esterno dell’azienda. L’automezzo pesante trasportava quattro automobili.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno operato per estrarre i due occupanti della Renault rimasta gravemente danneggiata. Le operazioni di soccorso si sono rivelate complesse, tanto che è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso Nibbio, atterrato poco distante per permettere il trasporto d’urgenza di una giovane ferita in codice rosso all’ospedale di Perugia. Le condizioni delle altre due persone, in codice giallo, hanno richiesto invece il trasferimento all’ospedale di Foligno.

Il tamponamento iniziale ha provocato un effetto domino che ha innescato un secondo incidente lungo lo stesso tratto, sempre in direzione Foligno. Una seconda vettura, sopraggiunta poco dopo, non è riuscita a fermarsi in tempo a causa della coda formatasi per il primo impatto, finendo per urtare la Renault già incidentata. Anche in questo caso è rimasta ferita una persona, trasportata in codice giallo all’ospedale di Perugia.

Nel frattempo, sull’altro lato della carreggiata, in direzione Perugia, si è verificato un ulteriore scontro all’altezza di Santa Maria degli Angeli. Due automobili sono rimaste coinvolte in un tamponamento che ha provocato il testacoda di uno dei veicoli. Sul posto è intervenuta un’ambulanza partita da Assisi per prestare soccorso agli occupanti. Le condizioni dei coinvolti in quest’ultimo incidente non sono al momento considerate gravi.

Sul luogo dei tre impatti sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, incaricati di svolgere i rilievi per accertare l’esatta dinamica di ciascun incidente e di gestire il traffico, che ha subito forti rallentamenti in entrambe le direzioni. Gli operatori Anas e i vigili del fuoco. Le operazioni di rimozione dei veicoli e di bonifica dell’area hanno richiesto diverse ore.

Restano in corso le indagini per determinare le cause del ribaltamento della bisarca e l’effettiva sequenza degli eventi che hanno provocato la catena di tamponamenti. La circolazione è rimasta congestionata fino al completo ripristino della sicurezza stradale.

Video di Mario Lillocci