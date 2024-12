Esplosione e incendio alle ex Fonderie Tacconi, fiamme e fumo ad Assisi

Un incendio è divampato nella tarda serata di giovedì presso le ex Fonderie Tacconi in via Protomartiri Francescani a Santa Maria degli Angeli creando momenti di forte apprensione tra i residenti. Le fiamme si sono sviluppate a causa dell’esplosione di un trasformatore elettrico.

I vigili del fuoco del distaccamento di Assisi, supportati da uomini e mezzi provenienti dalla centrale di Perugia, sono intervenuti tempestivamente per domare le fiamme, che erano visibili da varie zone della città.

Interventi di emergenza e messa in sicurezza

Sul luogo del rogo sono giunte varie unità delle forze dell’ordine, impegnate a delimitare l’area e garantire la sicurezza durante le operazioni di spegnimento. Le cause precise del rogo sono ancora in fase di accertamento. Non risultano persone coinvolte. All’esterno si sono riunite varie persone, tra queste lavoratori, curiosi e residenti piuttosto arrabbiati.L’area rimane sotto controllo mentre proseguono le verifiche per stabilire l’entità dei danni.