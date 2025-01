Femminicidio Gaifana, Stoppini al funerale di Eliza Feru

“Vicinanza e necessità di tenere alta l’attenzione su violenza di genere”. Il vice sindaco di Assisi, Valter Stoppini, ha partecipato al funerale di Eliza Stefania Feru, la donna uccisa a Gaifana dal marito, che si è poi suicidato. Le esequie si sono svolte oggi pomeriggio, nella chiesa dell’Istituto Serafico di Assisi, dove la donna lavorava come stimata operatrice socio- sanitaria. “Ieri – ha sottolineato Stoppini – ho incontrato la madre e la sorella di Eliza per esprimere vicinanza e affetto, in un momento così drammatico. Oggi ho partecipato al funerale per testimoniare la mia solidarietà personale e quella di tutta la comunità assisana, ma anche per lanciare il messaggio che tutti, istituzioni e cittadini, abbiamo il dovere di tenere alta l’attenzione sul tema della violenza di genere, che è sempre più profondo e diffuso, mettendo in campo tutte le azioni possibili per prevenirlo e contrastarlo”.