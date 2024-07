Furti in Aumento: Case a Tordandrea e Santa Maria degli Angeli nel Mirino

Tordandrea e Santa Maria degli Angeli sono diventate le ultime vittime di una serie di furti in abitazione. I ladri hanno colpito non appena i proprietari hanno lasciato le loro case, rovistando in armadi e cassetti e portando via ciò che hanno ritenuto di valore.

La prima delle due abitazioni colpite si trova a Tordandrea. I ladri hanno superato la recinzione che circonda il giardino della casa, tagliando la rete. Una volta all’interno, hanno cercato freneticamente in armadi e cassetti, portando via ciò che hanno ritenuto di valore. Al ritorno del proprietario, l’amara scoperta: l’allarme è scattato e i Carabinieri del Comando Compagnia di Assisi sono intervenuti.

A poche ore di distanza, un altro colpo è stato messo a segno nella vicina Santa Maria degli Angeli, in particolare nella zona residenziale Peep. Anche in questo caso, i proprietari sarebbero stati fuori casa per un breve periodo di tempo, ma è stato sufficiente per i ladri per compiere il furto.

Questi incidenti non sono isolati. Nel passato recente, sia Assisi che Santa Maria degli Angeli hanno visto una serie di furti sia in abitazioni private che in attività commerciali e pubblici esercizi. A marzo, come riporta Maurizio Baglioni su la Nazione, i ladri avevano raggiunto il terzo piano di un palazzo aggrappandosi al discendente di una grondaia. E poi ancora colpi nella zona di espansione, lungo la strada per Viole, in via Madonna dell’Olivo alle porte della città dove era stato presa di mira anche un supermercato, con una spaccata notturna.

Questi furti hanno causato preoccupazione tra i residenti, che sottolineano come siano numerosi i colpi ladreschi che si sono verificati nel tempo. Le autorità stanno lavorando per quantificare il bottino dei furti e per rintracciare i responsabili. Nel frattempo, i residenti sono invitati a rimanere vigili e a segnalare qualsiasi attività sospetta alle forze dell’ordine.