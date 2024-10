Furto di superalcolici in un bar: arrestato 36enne

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Assisi hanno arrestato un 36enne di origini polacche, residente ad Assisi ma senza fissa dimora, in flagranza di reato per furto di superalcolici. L’episodio è avvenuto durante le ore notturne, quando l’uomo è stato sorpreso mentre rubava bottiglie all’interno di un bar situato in un centro sportivo nella zona industriale di Santa Maria degli Angeli.

Secondo quanto ricostruito, il sospetto ha infranto una vetrata e forzato una porta secondaria per accedere al locale. Una volta dentro, ha prelevato diverse bottiglie di superalcolici, cercando di allontanarsi indisturbato. Tuttavia, la sua fuga è stata interrotta dai Carabinieri in servizio, che hanno intercettato l’uomo recuperando la refurtiva, il cui valore si aggira intorno ai 150 euro. La merce rubata è stata immediatamente restituita al proprietario del bar.

Dopo l’intervento, il 36enne è stato accompagnato presso la caserma dei Carabinieri, dove è stato formalmente arrestato per furto aggravato. In seguito, si è svolta un’udienza davanti al Giudice del Tribunale di Perugia, durante la quale l’arresto è stato convalidato. A carico dell’uomo è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere.

Questo non è il primo problema legale per il 36enne. Infatti, lo scorso mese di luglio, era già stato arrestato dai Carabinieri per essere stato identificato come l’autore di due furti commessi in rapida successione, ai danni di un bar e di un supermercato tra Assisi e Bastia Umbra. Era uscito dal carcere appena il 28 settembre, prima di commettere nuovamente un reato.

Il fenomeno dei furti nei locali pubblici ha suscitato un crescente allarme tra i commercianti e i residenti della zona. Le autorità locali hanno intensificato le misure di sicurezza per tutelare i cittadini e le attività commerciali, con un aumento dei controlli e delle pattuglie nelle aree più vulnerabili. La rapidità dell’intervento dei Carabinieri in questo caso dimostra l’efficacia della presenza sul territorio e l’importanza della vigilanza nella prevenzione dei crimini.

Il Comune di Assisi, insieme alle forze dell’ordine, sta lavorando per implementare ulteriori strategie di sicurezza, mirando a creare un ambiente più sicuro per tutti. Il sindaco ha espresso la propria soddisfazione per l’operato delle forze dell’ordine, sottolineando l’importanza della collaborazione tra cittadini e autorità per contrastare la criminalità.

In conclusione, l’arresto di questo individuo rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro i furti in zona, ma evidenzia anche la necessità di proseguire con la vigilanza e la prevenzione per garantire la sicurezza della comunità.