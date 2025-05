Incendio ad Assisi, distrutte due auto in Piazza Matteotti [VIDEO]

Nessun ferito, intervento dei vigili del fuoco e della polizia

Due automobili sono andate completamente distrutte in seguito a un incendio divampato nel pomeriggio in Piazza Matteotti, ad Assisi. Le fiamme si sono propagate rapidamente per motivi che al momento risultano ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. L’allarme è scattato poco dopo l’avvistamento del fumo denso che ha subito richiamato l’attenzione di residenti e passanti.

Sul posto sono immediatamente intervenute le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Assisi, che hanno avviato le operazioni di spegnimento. Le due vetture, parcheggiate una accanto all’altra, erano già avvolte dalle fiamme all’arrivo dei soccorritori. Nonostante il tempestivo intervento, l’incendio ha causato gravi danni ai veicoli, ridotti ormai a carcasse annerite. Al momento non si registrano feriti o intossicati, e nessun danno è stato rilevato agli edifici circostanti.

Gli agenti della Polizia di Stato, anch’essi presenti sul luogo, hanno avviato i rilievi per cercare di risalire all’origine del rogo. Sono in corso accertamenti per stabilire se l’innesco possa essere stato accidentale o di natura dolosa. Le forze dell’ordine hanno delimitato l’area interessata per consentire l’intervento in sicurezza e raccogliere elementi utili all’indagine. La zona, molto frequentata anche da turisti, è stata temporaneamente isolata per ragioni precauzionali.

Nonostante l’elevata temperatura sprigionata dall’incendio, non risultano coinvolti altri veicoli o strutture vicine. Le operazioni di messa in sicurezza si sono concluse nel giro di alcune ore, con il ripristino della viabilità nella zona una volta terminati gli interventi tecnici e la rimozione dei mezzi danneggiati.

L’episodio ha destato una forte impressione nella comunità locale, trattandosi di un’area centrale e solitamente tranquilla della città. Le autorità invitano eventuali testimoni o cittadini che possano aver notato movimenti sospetti a mettersi in contatto con gli investigatori. Proseguono le verifiche per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e stabilire eventuali responsabilità.

Nel frattempo, la situazione è tornata alla normalità e l’area è di nuovo accessibile. Nessuna ipotesi viene esclusa al momento dagli inquirenti, mentre si attendono i risultati delle perizie tecniche per determinare le cause dell’incendio.

Alcune persone dicono di aver sentito una esplosione e poi il propagarsi di fiamme e fumo denso nerissimo.