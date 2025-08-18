Morto il dottor Massimiliano Marchetti medico chirurgo di 46 anni

Profondo cordoglio per la scomparsa prematura del dottor Massimiliano Marchetti

Un dolore inaspettato ha scosso la sanità umbra e la comunità di Castiglione del Lago. Il dottor Massimiliano Marchetti, stimato medico chirurgo di 46 anni in servizio presso l’Ospedale di Assisi, è morto nella serata di sabato 16 agosto. Il suo decesso, improvviso, ha lasciato un vuoto incolmabile in quanti lo conoscevano e apprezzavano per le sue doti professionali e umane. Nonostante i tempestivi tentativi di soccorso, ogni sforzo dei sanitari del 118 si è rivelato purtroppo inutile.

La notizia della sua tragica dipartita ha generato un’onda di sconcerto. La direzione aziendale dell’Usl Umbria 1, l’intero personale ospedaliero e la Presidenza della Regione Umbria si sono stretti attorno alla famiglia, esprimendo il loro più sincero cordoglio. I colleghi lo ricordano non solo come un professionista di grande competenza, ma anche come un uomo di rara umanità e disponibilità, sempre pronto a sostenere i pazienti e i compagni di lavoro con un sorriso.

La sua presenza era un punto di riferimento nell’ambiente ospedaliero di Assisi, dove la sua figura aveva saputo conquistare la stima di tutti, grazie a modi sempre gentili e a una dedizione instancabile. La sua profonda cultura medica e l’amore per la chirurgia lo avevano spinto, dopo la laurea in farmacia, a intraprendere la facoltà di medicina e specializzarsi in chirurgia generale, realizzando la sua grande passione.

Massimiliano era molto legato anche alla sua terra d’origine, il Trasimeno, dove partecipava attivamente all’impresa vitivinicola di famiglia e ricopriva la carica di vicepresidente della squadra di calcio locale, il Castiglione del Lago. La sua scomparsa ha gettato nello sconforto anche questa comunità, che lo considerava un punto di riferimento.

“La morte improvvisa del dottor Marchetti ci colpisce profondamente e ci addolora. Mancheranno la sua professionalità e la sua umanità”, ha dichiarato la presidente della Regione Stefania Proietti. “La sanità umbra da oggi è più povera. Non lo dimenticheremo”.

Il suo ultimo saluto si terrà martedì 19 agosto alle 10 presso l’impianto sportivo di Sanfatucchio, prima che la salma venga tumulata nel cimitero di Vaiano.