Persona soccorsa e trasportata [Video] in barella fino all’ambulanza

Persona soccorsa e trasportata in barella fino all’ambulanza

Infortunio sul sentiero – Nel primo pomeriggio di oggi, poco dopo le 12:15, il Soccorso Alpino e Speleologico Umbria è stato attivato per un intervento di soccorso lungo il sentiero che conduce all’Eremo delle Carceri, nel territorio del comune di Assisi.

Una persona ha riportato un infortunio mentre si trovava lungo il percorso, molto frequentato da escursionisti. A seguito della chiamata di emergenza, una squadra del SASU è stata immediatamente inviata sul posto per prestare assistenza.

Raggiunto il punto indicato, i tecnici del soccorso hanno localizzato la persona ferita e avviato le operazioni di primo intervento. Dopo aver effettuato una valutazione delle condizioni generali, sono state prestate le prime cure direttamente sul luogo dell’accaduto.

Le condizioni dell’area, caratterizzata da tratti ripidi e difficilmente accessibili, hanno richiesto l’impiego di una barella portantina per il recupero. Il trasporto è avvenuto lungo il sentiero, in sicurezza e con attenzione alla stabilità della persona coinvolta, fino al punto di incontro con l’ambulanza del 118, già posizionata in una zona accessibile ai mezzi.

Tutta l’operazione si è svolta in collaborazione con il personale sanitario del servizio di emergenza territoriale. L’efficienza del coordinamento tra le squadre del SASU e gli operatori del 118 ha consentito di concludere l’intervento in tempi rapidi e senza ulteriori complicazioni.

La persona è stata quindi affidata all’equipe medica per il successivo trasporto in ospedale, dove verranno effettuati accertamenti clinici. Non sono stati diffusi dettagli sulle generalità né sulle condizioni specifiche, ma da quanto si apprende l’infortunio non avrebbe causato conseguenze di particolare gravità.

Il tratto in cui è avvenuto l’incidente rientra tra quelli di maggiore attrattiva paesaggistica e spirituale della zona. L’Eremo delle Carceri, immerso nei boschi del Monte Subasio, è una meta abituale per chi cerca un’esperienza di contatto con la natura o un momento di raccoglimento. Tuttavia, come spesso accade in ambiente montano, anche itinerari apparentemente accessibili possono presentare insidie, soprattutto in presenza di fondo sconnesso o condizioni meteorologiche variabili.

Il Soccorso Alpino e Speleologico Umbria, che opera su tutto il territorio regionale, interviene regolarmente in situazioni simili per garantire l’assistenza in aree impervie. L’intervento odierno conferma l’importanza della presenza di squadre specializzate pronte a intervenire in tempi brevi e con le competenze necessarie per affrontare ogni tipo di scenario, dalla montagna ai sentieri collinari.

L’episodio evidenzia ancora una volta l’importanza di affrontare le escursioni con prudenza, dotandosi dell’attrezzatura adeguata e mantenendo sempre alta l’attenzione, anche su percorsi noti e frequentati.

Per il soccorso si è resto necessario l’utilizzo dell’elicottero Nibbio 1.