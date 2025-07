Ruba gasolio da camion e vìola obblighi, scatta l’arresto

Aggravamento della misura cautelare a carico di un 52enne

Ruba gasolio – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Assisi hanno eseguito un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare a carico di un 52enne del posto, già sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di residenza, con il divieto di uscire di casa nelle ore notturne.

Il provvedimento è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Perugia, su richiesta della Procura, in seguito a ripetute violazioni della misura da parte dell’indagato. Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo si sarebbe allontanato più volte dalla propria abitazione, senza alcuna autorizzazione, in violazione delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria.

A rendere ancora più grave la sua posizione è stato un episodio avvenuto alcuni giorni fa a Bastia Umbra. Qui, il 52enne è stato sorpreso dai Carabinieri della Stazione locale mentre sottraeva carburante da un trattore stradale parcheggiato lungo la via pubblica. In compagnia di un complice, l’uomo stava travasando gasolio dal mezzo agricolo, quando è stato fermato e denunciato per furto aggravato in concorso.

L’episodio ha fatto emergere non solo un nuovo reato, ma anche l’ennesima inosservanza della misura cautelare in atto, poiché il soggetto si trovava fuori dal territorio di Assisi e in orario non consentito.

A fronte delle reiterate infrazioni, i Carabinieri hanno redatto un’informativa dettagliata e trasmesso la segnalazione alla Procura, che ha chiesto l’aggravamento della misura. Il Tribunale di Perugia ha accolto l’istanza e disposto la sostituzione dell’obbligo di dimora con la misura degli arresti domiciliari.

I militari hanno rintracciato il 52enne nel centro storico di Assisi. Anche in questo caso si trovava al di fuori della propria abitazione, contravvenendo alle restrizioni ancora formalmente vigenti. Una volta fermato, è stato accompagnato dai Carabinieri presso il proprio domicilio, dove ora dovrà rimanere in stato di detenzione domiciliare.

La misura cautelare imposta dal giudice prevede il divieto assoluto di allontanamento, con obbligo di permanenza continuativa all’interno dell’abitazione. Eventuali ulteriori violazioni potrebbero condurre all’applicazione di provvedimenti ancora più severi.

L’intervento si inserisce nel quadro delle attività di controllo e verifica dell’osservanza delle misure cautelari già emesse, che i Carabinieri conducono regolarmente sul territorio. L’azione dei militari ha permesso di documentare le trasgressioni commesse dall’indagato e di intervenire tempestivamente, evitando ulteriori reati e garantendo il rispetto delle disposizioni dell’autorità giudiziaria.

Il procedimento giudiziario proseguirà secondo le modalità previste, mentre il 52enne resterà ristretto nella propria abitazione in attesa di ulteriori sviluppi.