Saluto con palloncini bianchi per Gaia Pagliuca a Santa Maria degli Angeli

Nella Basilica Papale, palloncini bianchi sono stati lanciati verso il cielo grigio per salutare Gaia. Alla cerimonia, amici e parenti si sono stretti attorno alla famiglia Pagliuca per dimostrare vicinanza e solidarietà. Gaia, di soli 23 anni, è deceduta dopo un malore in uno studio dentistico.

La notizia ha scosso profondamente la comunità di Santa Maria degli Angeli e delle città vicine come Assisi e Bastia Umbra, dove Gaia e la sua famiglia avevano vissuto. Al funerale, svoltosi davanti alla Porziuncola, giovani con visi rigati di lacrime hanno reso omaggio alla giovane. Il padre Vincenzo e il fratello Valerio, presenti in prima fila, hanno ascoltato le parole del parroco, padre Gianluca Busonera.

Al termine della cerimonia, il padre di Gaia ha espresso gratitudine per il sostegno ricevuto. Il sindaco Stefania Proietti ha ricordato Gaia come una preziosa cittadina di Assisi e ha assicurato che l’amministrazione sosterrà iniziative in suo ricordo. Un rappresentante della squadra di calcio Bevagna, dove milita Valerio, era presente per esprimere la propria vicinanza alla famiglia.

L’indagine per omicidio colposo, ancora contro ignoti, è in corso. La procura di Perugia attende i risultati degli esami tossicologici per fare luce sulle cause della morte di Gaia. La comunità rimane in attesa, unita nel dolore e nella speranza di trovare risposte.