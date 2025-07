Schianto in moto Foligno-Civitanova, muore Leonardo Cardarellari

Incidente mortale a Camerino, vittima motociclista di 62 anni

Schianto in moto Foligno-Civitanova – Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di domenica lungo la statale 77 ‘Val di Chienti’, nel tratto vicino al castello della Rancia, nel territorio comunale di Camerino. Un motociclista di 62 anni, Leonardo Cardarellari, ha perso la vita a seguito di uno scontro con un’auto. Il centauro, originario di Assisi e noto nel mondo sportivo come istruttore di equitazione, è stato soccorso e trasportato con urgenza in elisoccorso all’ospedale ‘Torrette’ di Ancona, dove è deceduto nella notte successiva all’incidente.

L’impatto tra la motocicletta e il veicolo è avvenuto in circostanze ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine intervenute sul posto per i rilievi. Cardarellari, da tempo residente nella zona di Assisi, era una figura riconosciuta e apprezzata nel settore dell’equitazione umbra, avendo maturato una lunga esperienza e collaborazioni significative, in particolare con i quintanari di Foligno, una realtà di rilievo nelle attività equestri regionali.

La notizia della sua morte ha suscitato un forte cordoglio nel mondo sportivo locale, dove il suo impegno e i successi conseguiti avevano creato un legame profondo con la comunità e gli appassionati di equitazione. Cardarellari lascia la moglie e il figlio.

Il tragico evento ha interrotto prematuramente la vita di un professionista stimato, la cui scomparsa è stata segnalata da fonti giornalistiche locali. Le indagini proseguono per chiarire dinamica e cause dell’incidente, mentre sul tratto di strada interessato si sono intensificati i controlli per garantire maggiore sicurezza.

La statale 77 è una via di comunicazione importante e frequentata, che collega Foligno a Civitanova Marche, attraversando zone montane e collinari dell’Umbria e delle Marche, caratterizzate da un elevato numero di incidenti stradali. Nel caso specifico, la collisione tra la moto e l’auto ha provocato conseguenze drammatiche, nonostante l’immediato intervento sanitario con elisoccorso.

La comunità di Assisi e il circuito sportivo dell’equitazione umbra hanno espresso grande dolore per la perdita di Cardarellari, riconosciuto non solo per la sua professionalità ma anche per la passione con cui seguiva i suoi allievi e collaborava a eventi e competizioni regionali. La sua attività di istruttore lo aveva portato a contribuire in modo significativo alla crescita e alla diffusione di questo sport nella regione, sviluppando relazioni durature con diverse realtà sportive.

La tragedia ha messo in evidenza ancora una volta i rischi legati alla circolazione su strade extraurbane come la statale 77, spesso teatro di incidenti che coinvolgono motociclisti e automobilisti. Le autorità locali stanno monitorando la situazione, con particolare attenzione alle condizioni di sicurezza stradale, per prevenire nuovi episodi di questo tipo.

Cardarellari lascia un vuoto nel mondo dell’equitazione regionale, dove era considerato un punto di riferimento per la sua preparazione tecnica e la dedizione all’insegnamento. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per chi lo conosceva e per l’intero movimento sportivo che lo aveva accolto e valorizzato nel corso degli anni.