Spruzza spray urticante sulle nipoti: denunciato 59enne

Lite in famiglia ad Assisi, interviene la Polizia di Stato

Spruzza spray urticante sulle nipoti – Un uomo di 59 anni è stato denunciato dalla Polizia di Stato del Commissariato di Assisi per il reato di possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere, dopo un episodio di violenza domestica verificatosi lo scorso fine settimana. L’intervento degli agenti è avvenuto in seguito a una segnalazione al Numero Unico di Emergenza che ha richiesto l’invio di una pattuglia presso un’abitazione, dove era in corso una lite familiare.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, il fatto ha avuto origine quando una donna, nel momento in cui stava uscendo di casa insieme alla sorella, ha notato la presenza dello zio che impugnava uno spray al peperoncino. A causa dei rapporti tesi e di vecchie tensioni familiari con l’uomo, la nipote ha deciso di riprendere la scena con il proprio telefono cellulare, presumibilmente per precauzione.

Il gesto ha provocato una reazione violenta da parte dell’uomo. Quest’ultimo, secondo quanto riferito alla Polizia, ha strappato di mano il dispositivo alla nipote, nel tentativo di impedirle di registrare ulteriormente l’episodio. Successivamente, per impedire alla giovane di riappropriarsi del telefono, l’ha colpita fisicamente e le ha spruzzato contro lo spray urticante.

Dopo essere riuscite a recuperare il cellulare, entrambe le donne si sono allontanate in fretta dall’abitazione e hanno contattato le forze dell’ordine, chiedendo un intervento immediato. Gli agenti sono giunti rapidamente sul posto e hanno avviato le attività di accertamento, raccogliendo le prime testimonianze da parte delle due donne, che hanno descritto con precisione l’accaduto.

Nel corso dell’intervento, gli operatori di polizia hanno rintracciato l’uomo e, a seguito di una perquisizione, lo hanno trovato ancora in possesso dello spray urticante. L’oggetto è stato quindi posto sotto sequestro in quanto ritenuto idoneo a offendere e detenuto in assenza di giustificato motivo.

Completate le procedure di rito, gli agenti hanno provveduto a segnalare il soggetto all’Autorità Giudiziaria, formalizzando una denuncia per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Non risultano, al momento, ulteriori provvedimenti a carico del 59enne, ma le indagini sull’episodio restano aperte per eventuali approfondimenti.

L’episodio ha evidenziato una situazione familiare particolarmente tesa, già segnata da attriti pregressi, che ha avuto un’escalation violenta culminata con l’uso dello spray urticante. La prontezza della chiamata al numero d’emergenza ha permesso un rapido intervento da parte delle forze dell’ordine, evitando possibili conseguenze più gravi per le persone coinvolte.

La Polizia di Stato, intervenuta con tempestività, ha gestito la situazione riportando l’ordine e raccogliendo tutti gli elementi necessari per la trasmissione del caso alle autorità competenti. Il sequestro dello spray e la denuncia dell’uomo rappresentano l’esito immediato delle verifiche effettuate sul posto, mentre l’autorità giudiziaria valuterà eventuali ulteriori responsabilità in relazione ai fatti accaduti.

Il reato contestato, quello di possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere, si configura ogniqualvolta venga riscontrata la disponibilità di strumenti potenzialmente lesivi, come nel caso dello spray al peperoncino, al di fuori dei limiti previsti dalla normativa vigente. In questo contesto, l’uso dello spray è risultato non solo immotivato, ma impiegato in modo lesivo nei confronti di terze persone.

L’intera vicenda è ora al vaglio della magistratura, che procederà con le opportune valutazioni giudiziarie. Nel frattempo, le due nipoti hanno ricevuto l’assistenza prevista dai protocolli di tutela per le vittime di aggressioni familiari, mentre l’uomo rimane indagato in stato di libertà.