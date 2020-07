Aeroporto, saltata la conferenza dei servizi sulla scuola di volo

La conferenza dei servizi, che avrebbe dovuto esaminare il progetto sulla scuola di volo, è saltata per l’assenza della Regione e anche del Comune di Perugia, due dei soci della Sase la società che gestisce l’aeroporto San Francesco d’Assisi.

Il sindaco di Assisi Stefania Proietti ha spiegato che “la prossima riunione si terrà a breve e tutto sommato il rinvio può essere utile per ulteriori approfondimenti su tutti gli aspetti del progetto anche in relazione all’impatto ambientale e paesaggistico che la costruzione della scuola di volo avrebbe su Assisi”.

Il sindaco, in quanto portatore di interesse della Città che è patrimonio dell’Unesco e anche socio della Sase con il 2,21 per cento, ha ribadito, come sta facendo da qualche tempo, più di una perplessità sull’eventuale cementificazione di migliaia e migliaia di metri cubi a ridosso di Assisi per la costruzione di una scuola per piloti che rischia peraltro di depotenziare l’aeroporto.

“Come Comune – ha detto il sindaco – ci teniamo moltissimo allo sviluppo dello scalo aeroportuale perché se rilanciato rappresenterebbe una risorsa infrastrutturale utile ad Assisi e al turismo religioso che qui si riversa. Oggi stiamo vivendo una crisi senza precedenti, con le presenze azzerate, per cui siamo pronti a una politica seria e attrattiva, lo eravamo ieri quando avevamo proposto, insieme al Comune di Perugia, di devolvere parte dell’imposta di soggiorno proprio all’aeroporto, lo siamo oggi ancora più convinti dell’importanza del “San Francesco”.

Quello che questa amministrazione non può accettare è il deturpamento del paesaggio di Assisi e siamo sicuri che accanto a noi in questa battaglia avremo i francescani, la cittadinanza e le associazioni che hanno a cuore la tutela dell’ambiente”.