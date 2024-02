Assisi, lavori di efficientamento energetico pubblica illuminazione

Numero verde per segnalare guasti attivo 24 su 24

Prosegue alacremente il lavoro di efficientamento energetico di tutti gli impianti di pubblica illuminazione che sul territorio comunale sono ben 7090. In pratica si tratta di completare la riqualificazione a led di tutte le sorgenti allo scopo di ridurre i consumi energetici e l’inquinamento luminoso, compreso il contenimento delle emissioni di gas serra causato dall’uso dell’energia.

Una volta completato l’intervento è previsto anche un’ulteriore riduzione, che è quella dei costi di manutenzione degli impianti della pubblica illuminazione.

Queste le vie della città dove già sono stati effettuati gli interventi: Piazza Andrea della Robbia, Piazza Martin Luther King, Piazzale Ernesto Tarpani, Piazzale Guido Donegani, Strada Comunale di Valecchie, Strada Provinciale di Cannara, Strada Provinciale di Tordandrea, Via Quattro Novembre, Via Alberto Sacconi, Via Aldo Moro, Via F. la Marmora, Via Antonio Fogazzaro, Via Bruno Buozzi, Via Caduti di Cefalonia, Via Camillo Benso Conte di Cavour, Via Capitolo delle Stuoie, Via Case Popolari, Via Cesare Battisti, Via Cesare Mecatti, Via Giovanni Cimabue, Via della Conciliazione, Via Madonna delle Grazie, Via della Repubblica, Via di Valecchie, Via Don Giovanni Minzioni, Via Duca degli Abruzzi, Via Egidio Maria Giusto, Via Enrico Berlinguer, Via Enrico Mattei, Via Enrico Toti, Via Enzo Tortora, Via Fabio Filzi, Via Francesco di Bartolo, Via F. Saverio Sergiacomi, Via Frate Leone, Via Giacomo degli Oddi, Via Giosuè Borsi, Via Giovanni da Pian del Carpine, Via Giuseppe Cipolla, Via Giuseppe Di Vittorio, Via Giuseppe Saragat, Via Lorenzetti, Via Luigi Calabresi, Via Maratona, Via Martiri delle Foibe, Via Matteo Ricci, Via Nazario Sauro, Via Onorio III, Via Padre Gian Maria Castellani, Via Padre Pietro Giorni, Via Pietro Nenni, Via Pinturicchio, Via Protomartiri Francescani, Via Quintino Sella, Via Raffaello, Via Salvo D’Acquisto, Via San Bernardino da Siena, Via San Costanzo, Via S. Pio X, Via Sandro Botticelli, Via Sandro Pertini, Via Simone Martini, Via Smerlata, Via Tommaso da Celano, Via Ugo La Malfa, Via Vincenzo Gioberti, Viale Patrono d’Italia, Vicolo Campo della Fiera, Via Padre Pietro Stagnini, Via Fabrizio Quattrocchi.

Per le informazione di servizio, i cittadini possono inviare le segnalazioni di guasti al numero verde 800196967 o per email all’indirizzo call.center-ita@engie.com

Questi riferimenti sono validi per tutti i punti luce gestiti da Engie nel territorio comunale, eccetto gli impianti di cui la responsabilità è di Enel Sole quindi quelli del centro storico di Assisi, quelli della zona della basilica di Santa Maria degli Angeli e vie limitrofe, e quelli dell’area del santuario di Rivotorto.