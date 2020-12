Chiama o scrivi in redazione

Bagnara di Nocera Umbra guasto impianto idrico adduttrice consorziale

Questa mattina a Nocera Umbra si è verificata la rottura dell’adduttrice idrica conosciuta come “consorziale”. Si tratta, spiega Umbra Acque, di una importante condotta che, dalla sorgente Bagnara di Nocera Umbra, rifornisce i sistemi idrici di Assisi, Perugia e del lago Trasimeno. Il personale operativo reperibile di Umbra Acque è giunto immediatamente sul posto per l’esecuzione della riparazione che durerà presumibilmente fino al tardo pomeriggio. Le tempestive manovre gestionali in corso di esecuzione stanno consentendo di evitare disservizi e interruzioni idriche alle utenze.