Celebrazioni francescane, obbligo di mascherina e modifiche alla viabilità

In vista delle celebrazioni francescane del 3 e 4 ottobre prossimi, si rende necessario adottare alcuni provvedimenti. Il primo interessa l’obbligo delle mascherine anche all’aperto nei luoghi dove si svolgono le celebrazioni, indicativamente dalle 8 del 3 fino alle 15 del 4 ottobre, a Santa Maria degli Angeli, sagrato della Basilica (limitatamente all’area delimitata da transenne, ad Assisi nell’area comprendente Piazza Inferiore e Superiore San Francesco (ivi compreso il prato antistante la Basilica Superiore) e Largo Gregorio IX .

Il provvedimento è adottato nell’esclusivo interesse della collettività, a tutela della salute pubblica e per impedire il crearsi situazioni che potrebbero agevolare la diffusione del Covid.

La seconda decisione riguarda la viabilità. Il giorno 3 ottobre a Santa Maria degli Angeli è stato disposto

– il divieto di sosta dalle ore 6 fino al termine delle celebrazioni nelle seguenti vie e piazze: Piazza Porziuncola – Piazza Garibaldi – Parcheggio lungo Via Los Angeles adiacente ai giardini pubblici della Basilica – Piazza Innocenzo III – strada retrostante il Palazzo del Capitano del Perdono sino alla intersezione con via Micarelli – Via Becchetti tratto da intersezione con via Santarelli a Piazza Garibaldi.

– il divieto di sosta dalle 7 fino al termine delle celebrazioni in Via Protomartiri Francescani in corrispondenza di 6 stalli del parcheggio pubblico lato Basilica.

– divieto di circolazione a tutti i veicoli dalle ore 10 fino al termine delle celebrazioni in Via Patrono D’Italia tratto da intersezione di Via Protomartiri Francescani a Via Los Angeles e dalle ore 16.30 sino al termine della manifestazioni nelle seguenti vie e piazze: Via G. Becchetti tratto da intersezione con Via della Repubblica a Piazza Garibaldi – Piazza Garibaldi – Piazza Porziuncola – via Los Angeles tratto da via Diaz a via Capitolo delle Stuoie.

Ad Assisi il provvedimento riguarda il 3 e il 4 ottobre

– divieto di sosta per tutti i veicoli, compresi gli autorizzati, dalle ore 21 del 3 ottobre fino alle 14 del 4 nelle seguenti vie e piazze: Piazza Giovanni Paolo II – Viale Marconi – Via Frate Elia – Piazza Inferiore di San Francesco – Via San Francesco – Via A. Fortini – Via Cardinale Merry del Val – Via Padre Domenico Stella – Via Giorgetti – Piazzetta della Chiesa Nuova – Piazza San Pietro e Borgo San Pietro.

– divieto di circolazione per tutti i veicoli, compresi gli autorizzati, dalle 7 alle ore 20 del 04 nelle seguenti vie e piazze: Viale Marconi – Via Frate Elia – Piazza Inferiore San Francesco – Via Padre Domenico Stella – Via Cardinale Merry del Val – Via San Francesco – Via A. Fortini – Via Portica – Via Giotto – Piazza del Comune – Corso Mazzini – Piazza S. Chiara – Via Sermei – Via Borgo Aretino.