Comune di Assisi ha vinto bando Eucf per energia sostenibile

Il Comune di Assisi ha vinto, unico in Umbria e tra i 19 italiani, il bando nello sviluppo di investimento per l’energia sostenibile Horizon 2020 European City Facility (EUCF), bando al quale il Comune di Assisi ha partecipato grazie anche al supporto fornito dal Ciriaf (Università di Perugia) e di Anci Umbria.

Il programma European City Facility è un’iniziativa europea per supportare i Comuni, le autorità locali, nonché gli enti pubblici locali nell’elaborazione e realizzazione di piani economici nell’energia sostenibile.

Grazie all’aggiudicazione del bando EUCF, il Comune di Assisi riceverà risorse per 60 mila euro che dovranno essere destinate ad per attività a sostegno dello sviluppo di concetti di investimento, come per esempio studi di fattibilità (tecnica), analisi di mercato, analisi delle parti interessate, analisi legali, economiche e finanziarie, analisi dei rischi e ulteriori compiti di supporto.

Il programma europeo è connesso al Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC o SECAP) che gli Enti locali hanno avuto modo di sviluppare o sono in procinto di realizzare. Attraverso il finanziamento messo in campo dal programma EUCF sarà possibile procedere nell’attuazione del PAESC promuovendo prime azioni di progettazione che potrebbero diventare apripista per molti investimenti successivi.