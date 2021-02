Chiama o scrivi in redazione

Lunedì 1° marzo riapre la stazione ecologica di Ponte Rosso

A seguito della nuova Ordinanza Regionale n. 20 del 26.02.21, con cui viene riportato tutto il territorio regionale in zona arancione, a partire da domani, 1° marzo, riaprirà la stazione ecologica di ponte rosso. Restano in vigore le precedenti modalità di accesso pertanto gli utenti dovranno recarsi presso il centro solo per motivi di reale necessità, riducendo al massimo gli spostamenti.

L’accesso avverrà scaglionato e sarà consentito SOLO CON MASCHERINA indossata.

L’utenza domestica per accedere dovrà mostrare all’operatore addetto al presidio, il documento di identità/iscrizione ai tributi comunali.

Gli ingressi alla Stazione Ecologica dovranno avvenire in modo da evitare file all’accesso e assembramenti all’interno del sito. Gli utenti in attesa o all’interno dell’area dovranno mantenere una distanza interpersonale maggiore di 2 m. La fila dovrà essere ordinata per evitare intralcio alla viabilità ordinaria. Gli utenti dovranno preferibilmente attendere il proprio turno all’interno degli autoveicoli privati.