«In questo tempo disgraziato di Coronavirus c’è chi, nonostante tutto, pensa ancora di continuare a sconvolgere l’ambiente naturale cercando di aprire una nuova zona di caccia a pagamento, su un area protetta dal maggio del 1982 – oltre 38 anni, che era stata creata in sostituzione ed integrazione della precedente oasi di protezione di San Gregorio in comune di Assisi». Sono le parole di un documento sottoscritto da 233 persone.

«L’area interessata – scrivono – è delimitata da un lato dal fiume Chiascio da Pianello fino a Rocca Sant’Angelo di Assisi fino a salire fino al confine con il comune di Valfabbrica su una superficie di circa 550 ettari. La riapertura della caccia altererebbe inevitabilmente il delicato equilibrio faticosamente raggiunto in tutti questi anni da un ricostituito ecosistema, finalità principale dell’istituzione stessa di tale zona, ove sono finalmente presenti anche specie faunistiche non tipicamente venatorie, rare e difficilmente rintracciabili altrove (poiane, falchi, picchi, upupe, scoiattoli, tassi, ghiri, ecc…)»

Questo il testo integrale del Manifesto di Assisi

Buongiorno, in rappresentanza delle seguenti associazioni: Pro Loco di Rocca Sant’Angelo di Assisi Pro Loco di Pianello di Perugia Pro Loco di Torchiagina di Assisi Pro Loco di Petrignano di Assisi Circolo Borgo San Gregorio di Assisi Comunità Adveniat di Rocca Sant’Angelo di Assisi ed in collaborazione con gli abitanti ed i proprietari dei terreni oggi presenti all’interno dell’aerea protetta ZRC di San Gregorio si fa presente alla Amministrazione Regionale dell’Umbria, alla Amministrazione Provinciale di Perugia ed alla Amministrazione Comunale di Assisi che tutti i residenti e tutti i proprietari dei terreni (ad esclusione di soli 3 proprietari) sono assolutamente contrari alla dismissione o riduzione della superficie dell’Area Protetta di San Gregorio. A sostegno di tale di richiesta tutte le Associazioni, i proprietari, i conduttori dei terreni, delle attività ricettive ed tanti cittadini sensibili ai problemi ambientali, hanno iniziato e continueranno a partecipare alla raccolta firme ed alla campagna di sensibilizzazione per scongiurare tale ipotesi. Si allegano n° 15 allegati con circa 233 firme raccolte in questo breve periodo. Fiduciosi per un Vs. positivo e sollecito riscontro, per i comitati sopra indicati, distinti saluti Sgaragli Moreno Presidente della Pro Loco di Rocca Sant’Angelo