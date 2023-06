Ambiente Ultime notizie Via Petrosa, 1 - Assisi Map

Alla scoperta del benessere fisico e mentale nella fascia olivata di Assisi

Nella suggestiva fascia olivata di Assisi, sarà possibile sperimentare un percorso che unisce il benessere fisico e mentale attraverso i sentieri di San Masseo e San Damiano. L’associazione VI.VA. Partecipazione e Solidarietà Aps Ets ha organizzato un’interessante iniziativa, intitolata “Da San Masseo a San Damiano con la Watt”, che si terrà domenica 11 giugno dalle 9.30.

L’obiettivo di questa esperienza è quello di “liberare l’energia che è in noi per vivere al meglio”, come anticipano gli organizzatori. Guidati dagli insegnamenti di uno psicologo e dalle indicazioni di un istruttore di nordic walking, i partecipanti avranno l’opportunità di immergersi in un percorso che stimola sia il corpo che la mente. Durante il tragitto, ci saranno soste e riflessioni per favorire una connessione più profonda con sé stessi e l’ambiente circostante.

Il punto di partenza sarà il Monastero di San Masseo, un complesso monastico risalente alla seconda metà dell’XI secolo. Da lì, i partecipanti si dirigeranno verso il Monastero di San Damiano e faranno ritorno al punto di partenza. Lungo il percorso, avranno l’opportunità di visitare la suggestiva cripta di San Masseo, accompagnati da un monaco della Comunità di Bose. Inoltre, al termine dell’escursione, sarà offerta un’assaggio dei prodotti del Monastero, arricchendo così l’esperienza con i sapori locali.

Ecco il programma dell’iniziativa:

Ore 9.30: ritrovo al Monastero di San Masseo, situato in Via Petrosa, s.n., Assisi (PG).

Consegna dei bastoncini da nordic walking, forniti dall’organizzazione e previamente sanificati.

Introduzione alla WATT© e prime indicazioni sulla camminata nordica.

Pratica-camminata di gruppo verso San Damiano e ritorno, con soste e riflessioni per il benessere del corpo e della mente.

Visita guidata alla Cripta di San Masseo.

Degustazione dei prodotti del Monastero.

Per partecipare all’evento, è necessario iscriversi entro le ore 18.00 di sabato 10 giugno tramite il link https://gat.to/sw18r. La durata approssimativa dell’evento è di circa 3 ore, e il percorso è considerato facile e accessibile a tutti, a partire dai 14 anni in su. È importante notare che, a causa dell’utilizzo dei bastoncini da nordic walking, non saranno ammessi passeggini e animali al guinzaglio.

L’organizzazione dell’evento è a cura dell’associazione VI.VA. Partecipazione e Solidarietà Aps Ets, che svolge un ruolo attivo nella promozione del benessere e dell’integrazione sociale. Per partecipare, è prevista una donazione liberale di 10€, che, detratte le spese organizzative, sarà devoluta alla realizzazione del libro-documentario “Un anno con noi”. Questo progetto sostiene il percorso di autostima, crescita e autonomia per ragazzi con fragilità mentale nel territorio.

Per godere appieno dell’esperienza, si consiglia di indossare scarpe da ginnastica comode e abbigliamento casual. È inoltre consigliato portare con sé un marsupio o uno zaino leggero, evitando borse o zaini pesanti che potrebbero limitare i movimenti. Infine, è fondamentale idratarsi adeguatamente durante l’escursione, quindi si consiglia di portare con sé una bottiglia d’acqua.

L’Associazione Vi.VA. è un partner del progetto Parco della Piana di Assisi, impegnandosi attivamente nella tutela e nella valorizzazione dell’ambiente naturale e culturale della zona.

L’evento “Da San Masseo a San Damiano con la Watt” rappresenta un’opportunità unica per immergersi nella bellezza dei paesaggi di Assisi, mentre si prende cura del proprio benessere fisico e mentale. Una mattina di energia, benessere e bellezza che promette di lasciare un’impronta positiva in ogni partecipante, aprendo le porte a una maggiore consapevolezza di sé e del proprio ambiente.

Iscriviti ora e preparati a vivere un’esperienza indimenticabile!