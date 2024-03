Un Appello alla Generosità per il Bosco di San Francesco

Un Appello – Il Club Rotaract di Assisi, riconosciuto per il suo impegno civico, ha intrapreso un’azione significativa per sostenere il Bosco di San Francesco, un gioiello naturale che ha subito gravi danni a causa del nubifragio del 23 giugno 2023. In collaborazione con il FAI (Fondo Ambiente Italiano), l’organizzazione responsabile della gestione del bosco, il Club ha avviato una raccolta fondi per aiutare a ripristinare e proteggere le aree più colpite dall’alluvione.

Il Bosco di San Francesco, un luogo di grande attrazione per turisti, pellegrini e laici provenienti da tutto il mondo, è un bene pubblico che merita di essere salvaguardato da tutti i cittadini. Per questo motivo, il Club Rotaract ha deciso di utilizzare la piattaforma online “La Rete del Dono” per raccogliere fondi. Attraverso questa piattaforma, chiunque può contribuire, anche con una piccola donazione, al ripristino delle aree alluvionate.

L’obiettivo principale è quello di far tornare il bosco al suo antico splendore, iniziando dal ripristino del Mulino situato nella famosa sezione del Terzo Paradiso, che è stato particolarmente danneggiato dall’esondazione del torrente Tescio.

Puoi donare dal seguente link:

https://www.retedeldono.it/progetto/rac-san-francesco

In tempi di incertezza, anche le azioni che possono sembrare insignificanti possono lasciare un segno duraturo. Questa iniziativa del Club Rotaract di Assisi è un esempio di come la generosità e l’impegno civico possano fare la differenza nel ripristino e nella protezione del nostro patrimonio naturale.