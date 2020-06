Assisi e il Nord più vicini, grazie al frecciarossa, la soddisfazione del sindaco

Assisi sarà collegata con il FrecciaRossa per Milano e Torino. Da domenica prossima, 28 giugno, questa possibilità si trasforma in realtà. “E’ con grande soddisfazione – ha detto il sindaco Stefania Proietti – che saluto questo collegamento che la Città e i tanti visitatori che ogni anno accorrono ad Assisi attendevano da anni.

Finalmente chi vuole recarsi al Nord ha a disposizione un trasporto di alta velocità. Tale collegamento rappresenta senza ombra di dubbio una svolta di notevole interesse negli spostamenti su rotaia, una svolta attesa da molto tempo e finalmente, anche se in un periodo delicato dovuto al coronavirus, ora si concretizza”.

“Grazie a questo collegamento quasi diretto per Milano e Torino con l’aggancio del FrecciaRossa che parte da Perugia, migliora di gran lunga l’offerta qualitativa dei trasporti e per la nostra Città – ha aggiunto il sindaco – è assolutamente un risultato positivo che può fare da traino alla ripartenza del turismo e dell’accoglienza”. Freccia Rossa , Ferrovie dello Stato

In conclusione il sindaco di Assisi ha voluto ringraziare sentitamente l’assessore regionale Enrico Melasecche “che si è impegnato fin dal primo momento per una soluzione del genere e ha combattuto per ottenere questo positivo risultato per la nostra Città ma anche per l’intera comunità regionale”.

A titolo di informazione il treno per Perugia parte alle 4.56 e arriva a Perugia alle 5,16, da qui alle 5.30 il Freccia Rossa che arriva a Milano Centrale alle 9.05. Insomma in 4 ore e 9 minuti Assisi sbarca a Milano.